YENİ Parti, Isparta'da 10 ilçede teşkilatlanma sürecini tamamladı

YENİ Parti, Isparta'daki örgütlenme çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme sağladı. İl Başkanı Hasan Karaca, merkez ilçe de dahil olmak üzere 13 ilçenin 10'unda teşkilatlanmanın tamamlandığını, 3 ilçedeki çalışmaların da kısa sürede bitirileceğini açıkladı.

Karaca, ilçe başkanları ve yönetim kadrolarının Genel Merkez MYK kararıyla belirlendiğini, atamaların tamamlanan ilçelerde gerçekleştirildiğini ifade etti. Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Dülgerbaki'nin getirildiğini hatırlatan Karaca, yeni yönetimin oluşturulmasında farklı siyasi geçmişlerden isimlere de yer verdiklerini belirtti.

Karaca, "Merkez ilçeye genç, dinamik bir ilçe başkanı atadık. Yönetimleri oluştururken de farklı siyasi partilerde görev yapmış arkadaşlarımızı YENİ Parti çatısı altında bir araya getirdik. Atatürk'le sorunu olmayan, Atatürk ilkelerine bağlı tüm hemşerilerimizi bu mücadelenin içinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Karaca, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik girişimlerde bulunacaklarını da belirtti.

"BUNUN MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Parti üyelerinin kendi yöneticilerini doğrudan seçebilmesi gerektiğini savunan Karaca, şunları söyledi:

"İnsanlar kendilerini yönetecek ilçe başkanını, il başkanını, milletvekilini ve belediye başkanını kendileri belirlemeli. Kanunlar değiştirilebilir. Eğer diğer siyasi partiler de milletinden korkmuyorsa bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İnsanlar yöneticilerini kendileri seçtiğinde siyasetin içine daha fazla dahil olurlar. Biz bu anlayışı önemsiyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

YENİ Parti'nin Isparta'da Merkez ilçenin yanı sıra Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Uluborlu, Gönen, Atabey, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde kurucu ilçe başkanlarının görevlendirildiği; Aksu, Gelendost ve Senirkent ilçelerindeki teşkilatlanma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.