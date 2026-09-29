YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'üyelik' çağrısı: Yarını işaret etti!

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, partisinin İstanbul’daki üye sayısına ve il başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, 75 bin kadın ve 33 bin gencin partiye üye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kıymetli İstanbullular, güzel Türkiye’mizin huzurlu, güvenli ve mutlu yarınları için yepyeni bir yola çıktık. İstanbul’da sadece bir buçuk ayda 160 bin üyeye ulaştık. YENİ Parti’mize 75 bin kadın ve 33 bin genç üye olarak değişim yolculuğumuza katıldı. Türkiye’de dar ve eski siyasetin kalıplarını yıktık, yeni bir siyaseti inşa etmeye başladık.”

ÇELİK, YARINI İŞARET ETTİ

İlçe başkanlarının üyelerin katılımıyla belirlendiğini ifade eden Çelik, il başkanlığı seçimlerine ilişkin, “Türkiye’de ilk kez YENİ Parti, tüm ilçe başkanlarını geçtiğimiz hafta sonu üyelerin katılımıyla belirledi. Şimdi sıra il başkanlığı seçimlerinde. 30 Eylül’e kadar üye olanlar, 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz seçimlerde il başkanlarını seçme hakkına sahip olacaklar" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN YENİ GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLUN”

Yurttaşları partiye katılmaya davet eden Çelik, “‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen, cumhuriyete ve demokrasiye bağlı, adalet ve özgürlük isteyen her bir vatandaşımızı YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, 15,5 milyon oyla milletimizin cumhurbaşkanı adayı seçtiği Ekrem İmamoğlu’nun kararlılığıyla çıktığımız bu büyük yolculukta, YENİ Parti’ye üye olun, Türkiye’nin yeni geleceğinde söz sahibi olun" dedi.