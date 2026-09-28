YENİ Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı: Esenyurt'taki seçim ertelendi

YENİ Parti’nin ilçe kongreleri süreci İstanbul genelinde tamamlandı.

Partililerin ve üyelerin oy kullandığı maratonda, dün gerçekleştirilen 18 ilçe seçiminin ardından bugün de kalan 21 ilçe için sandıklar kuruldu.

ESENYURT KONGRESİNDE GERGİNLİK

İstanbul'un 38 ilçesinde yeni ilçe başkanları seçilerek süreç tamamlanırken, Esenyurt İlçe Kongresi'nde ise tansiyon yükseldi. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın aday olduğu seçimde, usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle partililer arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından Esenyurt kongresi ertelendi. Kongrenin yapılacağı yeni tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEÇİLEN 38 İLÇE BAŞKANI

Kongre maratonunun ardından YENİ Parti'nin İstanbul'daki 38 ilçe başkanı şu isimlerden oluştu: