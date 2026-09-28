YENİ Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı: Esenyurt'taki seçim ertelendi

YENİ Parti’nin ilçe kongreleri süreci İstanbul genelinde tamamlandı.
Partililerin ve üyelerin oy kullandığı maratonda, dün gerçekleştirilen 18 ilçe seçiminin ardından bugün de kalan 21 ilçe için sandıklar kuruldu.
ESENYURT KONGRESİNDE GERGİNLİK
İstanbul'un 38 ilçesinde yeni ilçe başkanları seçilerek süreç tamamlanırken, Esenyurt İlçe Kongresi'nde ise tansiyon yükseldi. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın aday olduğu seçimde, usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle partililer arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan gerginliğin ardından Esenyurt kongresi ertelendi. Kongrenin yapılacağı yeni tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SEÇİLEN 38 İLÇE BAŞKANI
Kongre maratonunun ardından YENİ Parti'nin İstanbul'daki 38 ilçe başkanı şu isimlerden oluştu:
- Adalar İlçe Başkanı Gözde Acar
- Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras
- Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu
- Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök
- Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar
- Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat
- Bakırköy İlçe Başkanı Günay Mamati
- Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı
- Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam
- Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan
- Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün
- Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş
- Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş
- Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi
- Çatalca İlçe Başkanı Gökberk Öder
- Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan
- Esenler İlçe Başkanı Aytekin Ayar
- Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş
- Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül
- Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Okan Kazım Yalçın
- Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan
- Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş
- Kağıthane İlçe Başkanı Kaner Berberoğlu
- Kartal İlçe Başkanı Mert Polat
- Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin
- Maltepe İlçe Başkanı Ercan Ağkaya
- Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri
- Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz
- Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat
- Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut
- Sultanbeyli İlçe Başkanı Zeynel Özbakır
- Sultangazi İlçe Başkanı Kanber Koçak
- Şile İlçe Başkanı Aras Arslan
- Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal
- Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse
- Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek
- Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil
- Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan.