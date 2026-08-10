YENİ Parti İzmir’de Büyükşehir Meclisi grubunu oluşturdu: 89 üye ile ilk toplantı

YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ise YENİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, grup başkan vekilliğine Yağmur Yurdakulu’nun, grup sözcülüğüne ise Aras Kaynarca’nın oy birliğiyle seçildiğini söyledi.

Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde komisyonlarda bu ay herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldıklarını belirterek, mevcut meclis üyelerinin aynı komisyonlarda görevlerine devam edeceğini açıkladı.

“İZMİR HALKININ YARARINA OLACAK ŞEKİLDE SÜRECİ YÖNETECEĞİZ”

Güç, süreç boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer siyasi partilerin meclis üyeleriyle istişare içerisinde olacaklarını belirterek, “İzmir halkına hizmet edilmesi konusunda Nisan ayına kadar bir değişiklik yapmama kararı aldık. Süreç yönetimi bizim arkadaşlarımızın ortak kararıdır. Beraber bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.

“89 MECLİS ÜYEMİZ VAR, SAYININ 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oluşan yeni dengeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Güç, YENİ Parti’nin şu anda 89 meclis üyesine sahip olduğunu söyledi.

Bağımsız durumda bulunan ve partiye geçiş sürecinde olan meclis üyelerinin de bulunduğunu belirten Güç, “Biz muhtemelen birkaç ay içerisinde 100’ün üzerinde meclis üyemizle devam edeceğiz” dedi.

Kuruluş aşamasında oldukları için meclis çalışmalarında ve komisyonlarda aksaklık yaşanmaması adına mevcut yapıyı koruduklarını kaydeden Güç, “Önümüzdeki ay sayının değişmesiyle beraber yeniden oturup grup başkan vekillerinin değerlendireceği bir sürece gireceğiz. Bu sürecin doğru yönetilmesi, İzmir halkına hizmet anlamında zarar gelmemesi açısından böyle bir karar aldık” diye konuştu.

MENDERES AÇIKLAMASI: “SEÇMEN İRADESİNE SAYGI DUYACAĞIZ”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede yaşanan siyasi sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güç, YENİ Parti olarak yerel hizmet odaklı hareket edeceklerini söyledi.

Güç, “Biz bu tarz süreçlere belediyecilik yönünden, hizmetler yönünden, yerelden bakarız. Yerelde İzmir halkını ilgilendiren, Menderes ve Menderes halkını ilgilendiren, yararlı ne olacaksa onun kararını veririz” dedi.

YENİ Parti’nin siyasi yaklaşımına da değinen Güç, “Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan, ülkesini seven, dünyaya sol görüşle bakan insanlarız” ifadelerini kullandı.

“MENDERES HALKININ YARARINA OLACAK ŞEKİLDE KARAR VERECEĞİZ”

Menderes Belediyesi’ndeki gelişmelerle ilgili yol haritalarının bulunduğunu belirten Güç, “Oradaki süreç yönetimimiz meclis üyelerimizle, oradaki Menderes meclis üyelerimizle devam edecektir. Süreci yöneteceğiz, Menderes halkını bilgilendirerek ve onların yararına olacak şekilde karar vereceğimizi düşünüyorum” dedi.

CHP’NİN ADAYINA DESTEK VERECEKLER Mİ?

Güç, olası bir süreçte CHP’nin Menderes Belediye Başkanvekili adayı veya adayına destek verip vermeyeceklerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Menderes’teki meclis üyeleriyle uzun süredir birlikte çalıştıklarını belirten Güç, “Oradaki meclis üyeliği arkadaşlarımızla biz iki yıldır, iki buçuk yıldır yoğun çalışıyoruz. Kendileriyle tabii ki konuşacağız, tabii ki diyalog kuracağız. Çünkü zaten çalışma arkadaşlarımız da onlar” dedi.

Siyasi süreç nedeniyle bazı meclis üyelerinin kafasının karışmış olabileceğini ifade eden Güç, önceliklerinin Menderes halkına doğru hizmet sunulması olduğunu söyledi.

Güç, “Orada önemli olan Menderes halkının doğru hizmet alması, doğru bakış açısıyla hizmet alması. Biz bu hizmet anlayışının sosyal demokrat bir anlayıştan gitmesi gerektiğine inanan insanlarız” diye konuştu.

Menderes’teki meclis üyeleriyle istişare halinde olacaklarını belirten Güç, “Oradaki meclis üyesi arkadaşlarımızla istişare yapacağız. Ben doğru bir uzlaşıda buluşacağımıza inanıyorum.” dedi.