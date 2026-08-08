Yeni Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel: ‘Çocuk cinayetleri de politiktir’

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel,TBMM Genel Kurulu’nda Çocuk Koruma Kanunu’nun ikinci bölümü üzerine yaptığı konuşmada, “Bu ülkede aklınıza gelen iyi ya da kötü olayların tamamı politiktir, dolayısıyla çocuk cinayetleri de politiktir. Bugün 15 yaşındaki bir çocuğun elinde bıçak görüyoruz. Peki, o bıçağı eline alana kadar görmediğimiz yılları ne yapacağız? Çocukların eline bıçak geçtikten sonra cezayı artırmak onları o bıçağın karşısına çıkaran düzeni değiştirmiyor. Ahmet'i de Atlası da adını sayamadığımız diğer çocuklarımızı da geri getiremeyiz ama onların ölümünü yalnızca daha ağır cezaların gerekçesi hâline getirirsek yarın başka bir çocuğumuzun adını da bu kürsüde anmak zorunda kalırız” dedi.

‘BU YASA GEÇMİŞTE ÇIKSAYDI CİNAYETLERİ ÖNLEYECEK MİYDİ?’

Çocuk cinayetlerinin, AKP’nin politik tercihlerinin bir sonucu olduğunu söyleyen Yücel, “Bir önceki Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, ‘Asıl suçlu olan suça sürükleyen nedenlerdir’ demişti. Bu kanun daha önce çıkmış olsaydı 16 yaşında ‘Yan baktın’ diye bıçaklanan Atlas Çağlayan'ı, kaykay malzemesi almaya giden 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi yaşatacak mıydı? Bu yasa yüreğimizi dağlayan geçmişteki diğer çocuk cinayetlerini önleyebilecek miydi? Suça sürüklenen çocukların sürüklenme evresine müdahil olmazsanız, çocukları kullanan örgütleri çökertmezseniz, kısacası, çocuğun suça sürüklenmesine mahal vermeyecek, hukuka dayalı refah içerisinde bir toplumsal düzeni tesis etmezseniz çocukları koruyamazsınız ancak böyle eksik düzenlemelerle günü kurtardığınızı zannedersiniz” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR, KİNDAR NESİL SÖYLEMİYLE BU SORUNU ÇÖZEMEZ’

Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Kindar nesil söyleminin üzerine yapıştığı bir iktidar bu sorunu hiç ama hiç çözemez çünkü bugün yaşadığımız sorunun temeli AKP iktidarının çocukları bile ötekileştirmekten çekinmeyen sakat anlayışıdır. Oysa, sosyal devlet doğduğu andan itibaren çocuğu koruyan, ona herkesle eşit koşullarda yaşam hakkı sağlayan devlettir. Siz sosyal devlet kavramının da içini boşalttığınız için bugün çocuklar çok küçük yaşta yoksullukla ve yoksunlukla mücadele etmek zorunda. Bir çocuk için tehlike çanları çok küçük yaşta çalarken uyuyan, kulağının üzerine yatan iktidar bugün yaşananlardan sorumludur.