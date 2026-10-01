YENİ Parti lideri Özel, genel kurulu terk kararını nasıl aldı?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni yasama yılının açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurul salonuna girince, salonu terk etme kararını önce yakın çevresiyle değerlendirdi.



Ardından açılış günü kararını vekillerle paylaştığı öğrenildi. Kararda son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun da etkili olduğu belirtilirken, vekiller “Erdoğan pembe bir Türkiye tablosu çizerken ana muhalefet orada durmamış oldu” yorumunu yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurul salonunu terk etti.



Edinilen bilgiye göre; Özel konuyu Meclis açılışından önceki gün yakın çevresiyle değerlendirdi. Açılış günü Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapılması da terk kararının alınmasında etkili oldu. Konunun bir gün önce milletvekilleriyle yapılan toplantıda gündeme gelmediğini aktaran bazı vekiller “Önceden sadece oturuma katılmayı ama ayağa kalkmamayı konuşmuştuk. Zaten resepsiyona da katılmayacaktık. Ancak genel başkan yakın çevresiyle Erdoğan genel kurul salonuna girdiğinde salonu terk etmeyi değerlendiriyordu. En son Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon da bu kararı tetikledi. Genel kurul salonuna girerken vekiller konuyla ilgili bilgilendirildi. Erdoğan girince de İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra salondan ayrıldık” bilgisini paylaştı.

‘ANA MUHALEFETSİZ KONUŞTU’

Bunun yanında genel kurulu terk kararının arkasında sadece Mersin operasyonunun olmadığını söyleyen vekiller “Zaten partimize darbe yapılmış, yeni bir parti kurmak zorunda kalmışız. Cumhurbaşkanı adayımız tutuklanmış. Belediyelerimize bitmeyen bir operasyon var. Fon skandalı var, bir sürü sebep var. Son olarak da Mersin olmasının bir anlamı daha var. Vahap Bey aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği başkanı. Yani operasyonlarla, transferlerle oraya çökmenin de çabası var. Bu eylem tüm bunlara karşı bir tepki” diye konuştu. Erdoğan’ın konuşmasındaki mesajlara da vurgu yapan partililer “Erdoğan ana muhalefet olmadan pembe bir Türkiye tablosu çizdi. Demokratikleşmeden söz etti, ‘yeni anayasa’ dedi, fon vurgunun üzerine gideceklerini söyledi. Hiç samimi olmayan, Türkiye gerçeklerine ters bir tablo anlatırken karşısında ana muhalefet yer almıyordu” dedi.