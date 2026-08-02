YENİ Parti lideri Özel, ilk temel atma törenini Ankara’da gerçekleştirdi: ‘Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’

Mamak Belediyesi, Ege Mahallesi'nde Cemevi, Aşevi, Kütüphane ve Emekli Yaşam Merkezi'ni aynı çatı altında buluşturacak yaklaşık 7 bin metrekarelik sosyal ve kültürel tesis projesini yaşama geçirdi. İlçenin en kapsamlı sosyal yaşam merkezlerinden biri olması hedeflenen projenin temel atma töreni, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, YENİ Parti temsilcileri, milletvekilleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Başbakan yardımcısı Murat Karayalçın katıldı.

‘DAYANIŞMA VE KARDEŞLİĞİN FELSEFESİ’

Açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Mamak için unutulmayacak bir günü yaşıyoruz. Hep birlikte anlamlı bir eserin ilk harcını koyacağız. Bundan yıllar sonra bu alana yolu düşen herkes, bu temelin yalnızca bir inşaatın başlangıcı olmadığını görecek. Burada yükselecek yapı dayanışmanın ve kardeşliğin felsefesinin merkezlerinden biri olacak” dedi.

‘YENİ UMUT, YENİ CESARETTİR’

Geçtiğimiz günlerde YENİ Parti’ye geçtiğini duyuran Şahin, “Hayatta olduğu gibi siyasette de bazen yeni başlangıçlar yapmak durumunda kalıyoruz. Ben de sizlerin olurunu alarak uzun yıllar emek verdiğim CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi yolculuğa çıktım. Tek önceliğim, geride bıraktığımız 2 yıl 4 aylık sürede olduğu gibi Mamaklılara hizmet etmektir. Çünkü hangi siyasi çatı altında olursak olalım milletimize hizmet etme sorumluluğumuz ve vicdani yükümlülüğümüz değişmeyecek. Mamak’a yepyeni bir eser kazandırıyoruz. Yeni umuttur, yeni cesarettir, yeni değişen ihtiyaçlara yanıt vermektir, yeni milletin beklentisini hizmete dönüştürebilmektir. Her sabaha yeni bir heyecanla başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin, sözlerini “İnşallah bu güzel eseri en kısa sürede tamamlayarak aynı coşkuyla açılışını, Sayın genel başkanımızın hükümetinin yönetiminde açacağız” diye konuştu.

‘BİRİLERİ KULAĞINI TIKASA DA…’

Daha sonra konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise, bu tesisin YENİ Parti’nin ilk hizmet açılışı olduğunu söyledi. Özel, “Bu yapının açılış gününde de birlikte olmayı umut ediyoruz. YENİ Parti’nin sizlerin destegiyle önümüzdeki ilk seçimde iktidarından sonra hep birlikte bu ülkeye hizmet etmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bunun ilk adımını Mamak’ta sizlenle atmak benim için büyük bir onur” dedi. “Birileri kulağını tıkasa da bizim için Cemevleri ibadethanedir” vurgusu yapan Özel, “Bugün burada olamamasına rağmen kalbi burada olan, 2028 yılında yıllardır söz verilip ihmal edilen Mamak metrosunun açılışını, o metroyu yapan Mansur Yavaş ile birlikte yapmayı ümit ediyoruz. Mamak, Ankara, Türkiye için çalışan, güzel yarınlar için bizimle binlikte çalışan, hayal eden Mansur başkanı saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ACIYI KALEMLE YENDİLER’

İktidarın ve sonra gelecek yönetimlerin alevi toplumuna rızalık borcu olduğunu söyleyen Özel, “Çünkü aleviler, çok acı çekip bedeller ödediler. Yıllardır ne zulüm, ne de gözyaşı durdu. Alevi toplumu, buna rağmen yüce gönüllülüğüyle bu acıyı sessizce yaşadı. Acıyı kalemle yenmeye kararlılıklarıyla kötülük gördü, kimseye kötülük yapmadı. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde siz bulundunuz. Bunu kimse inkar edemez. Zalimlerin saldırısına uğramış, ama asla zalimleşmemiş sizlerin huzurunda bulunan bir dostunuz olarak, YENİ Parti’nin genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Bu yürüyüşün sonunda iktidara geldigimizde alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum. Son alevi, ‘sorunum kalmadı’ diyene kadar, alevilerin sorunlarının olduğunu kabul ederek çözmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘SİZ DÖNMEDİKÇE, BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ’

Camilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Cemevlerinin ise Kültür Bakanlığı’na bağlı olmasının ayrımcılık olduğunu söyleyen Özel, “Madımak bir utanç müzesi oluncaya kadar, bu mücadelede yanınızdayız” dedi. Yerel seçimleri kazanmalarından bu yana operasyonlara maruz kaldıklarını belirten Özel, “Bizi yolumuzdan döndürmek istiyorlar. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırıyorlar. Ama ne derlerse desinler. Ben onlara cevabı buradan veriyorum; ‘dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.’ Siz bu yoldan dönmedikçe, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Siz arkamızda oldukça, biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YOL, CÜMLEDEN ULUDUR’

YENİ Parti’nin kuruluşuna ilişkin konuşan Özel, “Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendisine çizilmiş alanda yapılan siyaseti geride bırakarak yeni bir yola çıktık. Yol cümleden uludur. Yol, yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Bu yolu sizlerle yürüdüğüm için onur duyuyorum. Bu kara düzene karşı mücadelede yeniyi kuracağımız, büyük bir güçle iktidara yürüyeceğimiz günlerde, ilk adımları sizinle birlikte atmaktan, aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yola çıktığı Hacıbektaş’tan aldığı gücü sizden alarak bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.