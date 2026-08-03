YENİ Parti lideri Özgür Özel'den MYK toplantısı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11.30'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen toplantıya ilişkin YENİ Parti'nin resmi hesaplarından fotoğraflar paylaşıldı.
GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK
Öte yandan; Özgür Özel'in yarın (4 Ağustos 2026) TBMM'de partisinin grup toplantısına başkanlık edeceği açıklandı.
11.30'da yapılacak toplantı, partinin ilk açık grup toplantısı olacak. Özgür Özel kürsüde konuşma yapacak.