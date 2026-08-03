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YENİ Parti lideri Özgür Özel'den MYK toplantısı

YENİ Parti lideri Özgür Özel'den MYK toplantısı

3.08.2026 14:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti lideri Özgür Özel'den MYK toplantısı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11.30'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen toplantıya ilişkin YENİ Parti'nin resmi hesaplarından fotoğraflar paylaşıldı.

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GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Öte yandan; Özgür Özel'in yarın (4 Ağustos 2026) TBMM'de partisinin grup toplantısına başkanlık edeceği açıklandı.

11.30'da yapılacak toplantı, partinin ilk açık grup toplantısı olacak. Özgür Özel kürsüde konuşma yapacak.

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti

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