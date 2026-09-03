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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programının ayrıntıları belli oldu

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programının ayrıntıları belli oldu

3.09.2026 19:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in Tekirdağ programının ayrıntıları belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Eylül Tekirdağ programı belli oldu. Buna göre Çorlu'da Cuma namazı ve basına kapalı iş dünyası buluşmasına katılacak olan Özel, Süleymanpaşa'da esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirecek.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştireceği Tekirdağ ziyaret programının ayrıntıları netleşti.

Özel, gün boyunca Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bir dizi temasta bulunarak hem iş dünyası hem de yurttaşlarla bir araya gelecek.

ÇORLU'DA CUMA NAMAZI

Tekirdağ programı kapsamında Özgür Özel, ilk olarak saat 13.15'te Çorlu Süleymaniye Camii'nde Cuma namazını kılacak.

Namazın ardından temaslarına devam edecek olan Özel, saat 14.30'da Çorlu'da iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı gerçekleşecek özel bir toplantıda bir araya gelecek.

SÜLEYMANPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ VE YÜRÜYÜŞ

Çorlu'daki programını tamamladıktan sonra Süleymanpaşa ilçesine geçecek olan Özgür Özel, saat 17.30'da Hükümet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

ÖZGÜR ÖZEL’İN 4 EYLÜL TEKİRDAĞ PROGRAMI

  • Cuma Namazı. (Saat: 13.15 / Yer: Çorlu Süleymaniye Camii)
  • İş Dünyası Buluşması. (Saat: 14.30 / Yer: Çorlu - Basına Kapalı)
  • Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş. (Saat: 17.30 / Yer: Süleymanpaşa Hükümet Caddesi)
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