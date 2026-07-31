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YENİ Parti, Melih Gökçek'in 'bağış'ını iade etti: 'Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız'

YENİ Parti, Melih Gökçek'in 'bağış'ını iade etti: 'Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız'

31.07.2026 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti, Melih Gökçek'in 'bağış'ını iade etti: 'Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasına gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağış iade edildi.

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Mutlak butlan yönetimindeki CHP'den Özgür Özel'in öncülüğünde ayrılanlarca kurulan YENİ Parti, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in 1 liralık bağışını iade etti

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gökçek'in "bağış"ını iade edildiğine dair havalenin görselini "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik!" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. 

NE OLMUŞTU?

AKP'li Melih Gökçek, YENİ Parti'nin dayanışma kampanyası üzerine 1 lira 3 kuruş bağışladığını açıklamıştı. Gökçek, "Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum" demişti.

1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gökçek, 2017 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme sonrası "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" şeklinde bir açıklama yaparak görevini bırakmıştı.  

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan Gökçek'le ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yapılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #melih gökçek

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