YENİ Parti, Melih Gökçek'in 'bağış'ını iade etti: 'Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız'

Mutlak butlan yönetimindeki CHP'den Özgür Özel'in öncülüğünde ayrılanlarca kurulan YENİ Parti, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in 1 liralık bağışını iade etti

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gökçek'in "bağış"ını iade edildiğine dair havalenin görselini "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik!" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız.

İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik! pic.twitter.com/ZALhZk16Ie — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 31, 2026

NE OLMUŞTU?

AKP'li Melih Gökçek, YENİ Parti'nin dayanışma kampanyası üzerine 1 lira 3 kuruş bağışladığını açıklamıştı. Gökçek, "Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum" demişti.

1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gökçek, 2017 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme sonrası "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" şeklinde bir açıklama yaparak görevini bırakmıştı.

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan Gökçek'le ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yapılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı” ifadelerini kullanmıştı.