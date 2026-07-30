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YENİ Parti milletvekili açıkladı! Yaklaşık 32 bin yurttaş bağış yaptı: Ne kadar toplandı?

YENİ Parti milletvekili açıkladı! Yaklaşık 32 bin yurttaş bağış yaptı: Ne kadar toplandı?

30.07.2026 20:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti milletvekili açıkladı! Yaklaşık 32 bin yurttaş bağış yaptı: Ne kadar toplandı?

YENİ Parti milletvekili Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına 31 bin 934 yurttaşın katıldığını açıkladı. Ceylan ilk günde ne kadar bağış geldiğini de duyurdu. Ceylan "Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başlattıkları bağış kampanyasına 31 bin 934 yurttaşın katıldığını açıkladı.

Ceylan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur.

Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.

YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.

http://yeni-parti.org.tr/bagis/"

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