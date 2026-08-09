Cumhuriyet Gazetesi Logo
YENİ Parti Milletvekili Süreyya Öneş Derici, çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

YENİ Parti Milletvekili Süreyya Öneş Derici, çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

9.08.2026 15:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YENİ Parti Milletvekili Süreyya Öneş Derici, çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. Derici, "Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü Meclis’te yapılacak çerçeve yasa oylamasında 'hayır' oyu kullanacağını duyurdu.

Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim. 

Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda,

Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."

İlgili Konular: #Süreyya Öneş Derici #Çerçeve yasa