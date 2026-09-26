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YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

26.09.2026 16:29:00
Güncellenme:
İHA
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YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba’nın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında rahatsızlandı.

Pazarda yurttaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşan Ağbaba’nın yere yığılması üzerine çevredeki partililer 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ağbaba’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Ağbaba’nın rahatsızlığının nedenine ve sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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