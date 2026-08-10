YENİ Parti milletvekilleri 'çerçeve yasa' kararlarını bir bir açıklıyor: Kim ne dedi?

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis'e getirilen 'çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'' bugün Meclis'te görüşülmeye başlandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından başlatılan görüşmelerin sonrasında kanun teklifi oylamaya sunulacak.

ÖZGÜR ÖZEL 'ÇERÇEVE YASA' KARARINI AÇIKLADI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adına konuşma yaptı. Çerçeve yasa hakkında Özel, "Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle YENİ Parti Grubunu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onlara milletin vekili olma sorumluluğu ile baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel'in konuşmasının ardından YENİ Parti milletvekillerinin bazı isimleri de sosyal medya hesaplarından kanun teklifine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

'Çerçeve yasa'ya 'hayır' oyu verecek YENİ Partili milletvekilleri şu şekilde:

Sibel Suiçmez

Deniz Yavuzyılmaz

Salih Uzun

Cemal Enginyurt

Süreyya Öneş Derici

Hasan Öztürk

İzzet Akbulut

İbrahim Arslan

Hikmet Yalım Halıcı

Cumhur Uzun

Murat Çan

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Uğur Bayraktutan

Mahmut Tanal

Elvan Işık Gezmiş

Seyit Torun

Şeref Arpacı

Melih Meriç

Ümit Özlale

Mehmet Tahtasız

Fethi Açıkel

Servet Mullaoğlu

Murat Bakan

Mustafa Erdem

İsmail Atakan Ünver

Reşat Karagöz

Barış Karadeniz

Ayhan Barut

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Fahri Özkan

Deniz Yücel

Seda Kaya Ösen

Yeni Partili vekiller şu açıklamaları yaptı...

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez:

"Seçim bölgem Trabzon başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından yükselen itirazları, toplumda oluşan kaygıları ve milletimizin iradesinin yok sayılmasına yönelik tepkiyi görüyor ve duyuyorum.

İçeriği milletimizden saklanarak, yeterli demokratik müzakere ve şeffaflık sağlanmadan milletin temsilcilerinin önüne “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası” adı altında getirilen bu kanun teklifini kabul etmiyorum.

Meclis gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine, temsil ettiğim Trabzon halkının iradesine bağlılığımı ortaya koyarak ve yüzümü millete dönerek HAYIR oyu vereceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Saygılarımla,"

Seçim bölgem Trabzon başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından yükselen itirazları, toplumda oluşan kaygıları ve milletimizin iradesinin yok sayılmasına yönelik tepkiyi görüyor ve duyuyorum.



İçeriği milletimizden saklanarak, yeterli demokratik müzakere ve şeffaflık… pic.twitter.com/cEqWzrMm1M — Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) August 10, 2026

"HAYIR OYU VERECEĞİMİ TÜM KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici:

"Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim.

Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda,

Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım"

Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;



"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı… — Süreyya Öneş Derici (@sureyyaoderici) August 9, 2026

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır."

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır. — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 10, 2026

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt:

"Barışı istemeyen yok. Kardeşlik hukuku tamam. Lakin Demokrasi yok ediliyor. Muhalefete siyaset yok,tutuklamalara devam. Teröristlere siyaset yolu açılıyor. Milletvekiline Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma için Başsavcı soruşturma istiyor. Pkklılara Meclis yolu görünüyor. Buna Terörsüz Türkiye denmez. Teröriste plaket verme denir. Hayırda HAYIR var."

Barışı istemeyen yok.

Kardeşlik hukuku tamam.

Lakin Demokrasi yok ediliyor.

Muhalefete siyaset yok,tutuklamalara devam.

Teröristlere siyaset yolu açılıyor.

Milletvekiline Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma için Başsavcı soruşturma istiyor.

Pkklılara Meclis yolu görünüyor.

Buna… — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 9, 2026

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan:

"ÇERÇEVE YASA’YA HAYIR DİYORUM!

Silahların susması, terörün sona ermesi, kardeşliğin güçlenmesi ve kalıcı toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Tartışılması gereken hedef değil; bu hedefe hangi hukuk, demokrasi ve siyasal anlayışla ulaşılacağıdır.

Herhangi bir kesimin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine değil; hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin herkes için eşit ve eksiksiz uygulanmamasına itiraz ediyorum.

ÖNCE ANAYASA, ÖNCE HUKUK

Süreç Komisyonu raporunun 7. bölümünde hukuk devleti, millet egemenliği, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler ile AYM ve AİHM kararlarına uyulması vurgulanıyor.

Bunların hiçbiri yeni değildir. Hepsi zaten Anayasanın ve demokratik Cumhuriyetin gereğidir.

Oysa iki yıldır bunun tam tersini yaşıyoruz.

Anayasa ve bağlayıcı yargı kararları yok sayılıyor; kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı aşındırılıyor. Seçilmişlere yönelik tutuklamalar, kayyımlar ve muhalefeti kuşatan operasyonlarla seçme-seçilme hakkı, ifade özgürlüğü ve milli irade baskı altına alınıyor.

Sorun yeni hukuk metinlerinin eksikliği değil; Anayasanın ve mevcut hukukun uygulanmamasıdır.

TOPLUMSAL BARIŞ, SİYASAL HESAPLARIN ARACI OLAMAZ

İktidar, önümüzdeki dönemin siyasal denklemini bugünden kurmaya çalışıyor. Anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis çoğunluğu bu hesabın önemli parçalarıdır.

Toplumsal barış gibi tarihsel bir mesele, iktidarın ömrünü uzatacak bir siyasal mühendisliğin aracına dönüştürülemez.

Bir kesime uzatılan el, diğer kesime yöneltilen hukuk sopasıyla aynı anda var olamaz.

ÖLÇÜ NETTİR

Demokrasi bölünemez.

Hukuk seçici uygulanamaz.

Milli irade, iktidarın işine geldiğinde hatırlanamaz.

Toplumsal barışın yolu siyasal mühendislikten değil; uygulanan Anayasadan, hukuk devletinden, özgürlükten, eşit yurttaşlıktan ve millet iradesinden geçer.

Bu gerekçelerle, mevcut haliyle Çerçeve Yasa’ya HAYIR diyorum."

ÇERÇEVE YASA’YA HAYIR DİYORUM!



Silahların susması, terörün sona ermesi, kardeşliğin güçlenmesi ve kalıcı toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Tartışılması gereken hedef değil; bu hedefe hangi hukuk, demokrasi ve siyasal anlayışla ulaşılacağıdır.



Herhangi bir… — İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) August 9, 2026

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut:

"Her zaman söylediğim gibi Burdur Halkımızın emrinde siyaset yapmaya devam edeceğim! Çerçeve Yasaya HAYIR oyu kullanacağım!"

Her zaman söylediğim gibi Burdur Halkımızın emrinde siyaset yapmaya devam edeceğim!



Çerçeve Yasaya HAYIR oyu kullanacağım! pic.twitter.com/huhfGZvomm — İZZET AKBULUT (@izzet_akbulut) August 10, 2026

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan:

"TBMM Genel Kurulu’nun gündemine getirilen ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan teklif yalnızca bir kanun metni değildir; aynı zamanda ülkemizde hukuk, adalet ve demokrasi anlayışının hangi yöne evrileceğinin de göstergesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Genel Kurul’da ifade ettiği gibi; “Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı en çok olan siyasi parti YENİ Parti Grubu’dur.”

Çünkü süreç boyunca en ağır baskılara maruz kalan, Cumhurbaşkanı Adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle müdahale edilen bizleriz. Bu şartlar altında, millet iradesini esas alan bir siyaset anlayışıyla hareket etmek bizim için bir siyasal bir tercih olmanın ötesinde, toplumsal bir sorumluluktur. Nitekim Genel Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere; milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.

"BU DÜZENLEMEYE ONAY VERMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Samsun’da hemşehrilerimizle yaptığımız her görüşmede, sahadan yükselen her seste; bu teklifin içeriğine dair ciddi kaygılar, güçlü itirazlar ve derin bir güvensizlik hissedildiğini görüyorum. İnsanlarımız şeffaflık istiyor, adalet istiyor, kendisine rağmen değil kendisiyle birlikte alınan kararlar istiyor. Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak “toplumsal bütünleşme” adı altında sunulan bu düzenlemeye onay vermem mümkün değildir.

Bu nedenle; seçim bölgem Samsun başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yükselen bu haklı itirazlara kulak vererek, milletimizin vicdanını esas alarak söz konusu kanun teklifine HAYIR oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk:

"Türkiye’nin demokratik geleceğinin, Türkiye demokrasinin en kötü olduğu bu ortamda sağlanamayacağı ortadır. Bizim itirazımız barışa, demokrasiye ya da Terörsüz Türkiye’ye değil; hukuku askıya alanların, muhalefeti susturanların, seçilmişlere kayyum atayanların kapalı kapılar ardında yürüttüğü ve millete hesabı verilmeyen bir sürece. Bu nedenle bugün yapılacak Çerçeve Yasa oylamasında “HAYIR” diyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu:

"Beni Milletvekili seçen güzelim Hatay Halkının iradesi doğrultusunda, “Çerçeve Yasa”ya “HAYIR” oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

♦️Beni Milletvekili seçen güzelim Hatay Halkının iradesi doğrultusunda, “Çerçeve Yasa”ya “HAYIR” oyu kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.#çerçeveyasa — Servet Mullaoğlu (@MullaogluServet) August 10, 2026

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı:

"Ispartalı hemşehrilerimin, parti örgütümüzün, sokağın ve vicdanımın sesini dinleyerek, Çerçeve Yasa teklifinde oyumu `HAYIR‘ olarak kullanacağım."

Ispartalı hemşehrilerimin, parti örgütümüzün, sokağın ve vicdanımın sesini dinleyerek, Çerçeve Yasa teklifinde oyumu `HAYIR‘ olarak kullanacağım. — Hikmet Yalım Halıcı (@yalimhalici) August 10, 2026

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun:

"Hayatı boyunca barıştan ve kardeşlikten yana olan bir insan, adalet mücadelesi veren bir hukukçu, bir can daha yanmasın diye mücadele eden sorumlu bir siyasetçi olarak “Çerçeve Yasa”ya dair görüşüm açıktır: Toplumsal bütünleşme ve milli birlik; bir yandan demokrasi, insan hakları ve hukuk ayaklar altına alınırken, diğer yandan belirsizliklerle dolu, yalnızca “terör örgütünün” silah bırakmasına indirgenen; kapalı kapılar ardında hazırlanmış, komisyon üyelerinden ve milletvekillerinden dahi gizlenmiş özensiz bir kanun teklifi üzerinden ele alınamaz.

"ÖMÜR BOYUNCA TAŞIDIĞIM DEĞERLERİN SORUMLULUĞUYLA..."

Unutmamak gerekir ki devleti oluşturan millettir. Böylesine önemli bir konuda milletin rızası alınmadan verilecek her karar eksiktir, yanlıştır. Milletin vekilliği, milletin iradesinin sorumluluğunu taşımaktır. Yurttaşlarımızın ve beni vekil kılan Muğlalı hemşehrilerimin rızasını taşımayan ve yeterince açıklığa kavuşturulmayan hiçbir şeye evet demedim; bundan sonra da demeyeceğim. Toplumsal barışa, milli birliğimize ve demokrasiye olan inancım ve ömür boyunca taşıdığım değerlerin sorumluluğuyla, “Çerçeve Yasa Teklifi”ne bu haliyle RET oyu kullanarak HAYIR diyeceğim. Saygılarımla..."

Hayatı boyunca barıştan ve kardeşlikten yana olan bir insan, adalet mücadelesi veren bir hukukçu, bir can daha yanmasın diye mücadele eden sorumlu bir siyasetçi olarak “Çerçeve Yasa”ya dair görüşüm açıktır:



Toplumsal bütünleşme ve milli birlik; bir yandan demokrasi, insan… pic.twitter.com/Std7XEzh7K — Cumhur UZUN (@CumhurUzun48) August 10, 2026

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul:

"TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine HAYIR oyu vereceğimi Zonguldak halkına ve kamuoyuna saygılarımla duyururum."

TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” teklifine HAYIR oyu vereceğimi Zonguldak halkına ve kamuoyuna saygılarımla duyururum. — Eylem Ertuğ Ertuğrul (@vekilimizeylem) August 10, 2026

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal 'çerçeve yasa' kararını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tanal, şunları yazdı:

"Ben barışa karşı değilim. Terörün bitmesini, silahların susmasını, Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesini istiyorum. Ama barış istemek başka, AKP’nin getirdiği her düzenlemeye sorgusuz sualsiz “evet” demek başkadır. Ben bu iktidara güvenmiyorum. Çünkü bir taraftan “demokrasi ve toplumsal barış” diyorsunuz, diğer taraftan demokratik siyasetin alanını her geçen gün daraltıyorsunuz. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının diploması iptal edildi, kendisi cezaevinde.

Seçilmiş belediye başkanları tutuklanıyor, görevlerinden uzaklaştırılıyor. Muhalefet partilerinin yöneticileri hakkında soruşturmalar ve fezlekeler gündemden düşmüyor. Meşru, demokratik ve silahsız siyaset yapan insanlar ceza hukukuyla karşı karşıya bırakılıyor. AYM kararlarının gereği yerine getirilmiyor. AİHM kararları uygulanmıyor. Kayyum uygulaması devam ediyor. Sonra aynı iktidar bize “demokrasi”, “hukuk” ve “toplumsal barış” diyor. Ben de soruyorum: Mevcut hukuku uygulamayan bir iktidarın yeni hukuk vaadine neden güvenelim? Ayrıca bu çerçeve yasanın gelecekteki seçimlerin, Meclis aritmetiğinin veya başka siyasi hesapların aracı olmayacağının güvencesi nedir? Ben AKP’nin siyasi hesabına ortak olmayacağım. Çünkü kalıcı barış siyasi hesaplarla değil; hukukla, demokrasiyle, adaletle ve toplumsal güvenle kurulur.

Önce AYM kararlarını uygulayın. Önce AİHM kararlarının gereğini yerine getirin. Önce sandık iradesine saygı gösterin. Önce iktidara da muhalefete de aynı hukuku uygulayın. Sonra bize demokrasi ve hukuk devleti anlatın. Benim tavrım çok açık: Barışa EVET. Terörün bitmesine EVET. Silahların susmasına EVET. Demokratik çözüme EVET. Ama hukuksuzluğa HAYIR. Çifte standarda HAYIR. Barışın siyasi ve seçim hesaplarına alet edilmesine HAYIR. Benim HAYIR oyum barışa değil, bu iktidarın güven vermeyen hukuk ve demokrasi anlayışınadır. Bu nedenle bu hâliyle çerçeve yasaya oyum nettir: HAYIR."