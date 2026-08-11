YENİ Parti'nin 'çerçeve yasa' öncesi kapalı grup toplantısı: Özgür Özel oylama öncesi milletvekillerine ne dedi?

Çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu’ndaki oylaması öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısına ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, köşesinde toplantıda milletvekillerinin yasaya ilişkin değerlendirmelerini ve Özel’in oylama öncesinde grubuna verdiği mesajları aktardı.

VEKİLLER “HAYIR” TALEPLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Zeyrek’in aktardığına göre toplantıda bazı milletvekilleri, seçim bölgelerinden ve seçmenlerden yasaya “hayır” denilmesi yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını dile getirdi.

Mahmut Tanal ise düzenleme için referanduma gidilmesini ve kararın halka sorulmasını önerdi.

Zeyrek, yasaya “evet” denilmesi gerektiğini düşünen milletvekillerinin toplantıda sessiz kaldığını aktardı.

“HEPİMİZ EVET DİYELİM” ÖNERİSİ

Toplantıda bir milletvekilinin ise ortak hareket edilmesini önererek, “Genel Başkan ‘evet’ diyorsa Yeni Parti ‘evet’ demiş sayılır. O zaman hepimiz ‘evet’ diyelim, topyekûn hareket etmiş olalım” dediği belirtildi.

"ÖZEL VEKİLLERİ SERBEST BIRAKTI"

Zeyrek’in aktardığına göre Özel, toplantının sonunda grup yöneticileri ile MYK üyelerinin “evet” oyu kullanmasını istedi ancak diğer milletvekillerini serbest bıraktı.

Zeyrek'in köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Özel, yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri öncesinde TBMM Grubunu basına kapalı şekilde topladı. Toplantıda milletvekilleri “hayır” isteyen seçmenlerin mesajlarının çokluğuna dikkat çekti. Mahmut Tanal referandum yapılmasını, kararın halka sorulmasını önerdi. Yasaya “evet” oyu verilmesi gerektiğine inanan milletvekilleri sessiz kaldı. Bir milletvekili “Genel Başkan ‘evet’ diyorsa YENİ Parti ‘evet’ demiş sayılır. O zaman hepimiz ‘evet’ diyelim, topyekûn hareket etmiş olalım” önerisinde bulundu.

Toplantı sonunda Özel kararı milletvekillerine şöyle tebliğ etti: “Partinin Grup yöneticileri, MYK üyeleri ‘evet’ oyu kullansın. Diğer arkadaşlar, seçim bölgesindeki seçmenlerin talebini dikkate alarak oy kullansın. Ancak en az 35 ‘evet’ oyu olursa iyi olur.”

Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da kendisinin ve parti yöneticilerinin neden “evet” oyu kullanacağını şöyle açıkladı:

“Partisine butlan atanan, cumhurbaşkanı adayı tutuklanan biziz. Bu teklife hayır dememiz için binlerce tepki alan biziz. Bize ‘O masada neden oturuyorsunuz?’ dediler. Bize yapılanları en çok biz biliyoruz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan bizleriz. O masa Erdoğan’ın değil barış umudunun masasıdır. Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha ölüm olmasın diye bu sorumluluğu alacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmamalı. Esas olan şehit ailelerinin, gazilerin, tüm güvenlik güçlerimizin ve tüm milletimizin yüzüne bakamayacak duruma düşmemektir.”

Bu sözler son derece ikna ediciydi.

Ne yalan söyleyeyim, Genel Kurul’da dinlediğim derinliği en fazla olan konuşmaydı.

Zira bir taraftan sırf iktidarın canını sıkmak için topyekûn “hayır” demeleri işten dahi değildi. İktidar, antidemokratik uygulamalarıyla kendilerine “hayır” diyebilmek için yüzlerce gerekçe üretmişti. Üstelik “hayır” demelerini isteyen destekçilerinin fazlalığını da rahatlıkla gerekçe gösterebilirlerdi.

Ancak, diğer tarafta da barışa, terörün artık geride kalması gerektiği fikrine inanıyordu.

Bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şey bu iki uç arasına sıkışmak olsa gerek. Bu sıkışmışlığı daha iyi anlatamazdı Özgür Özel.

Biraz önce aktardığım sözleriyle Özgür Özel, iktidardan bağımsız bir şekilde, belki de bir miktar destek kaybedeceğini bile bile bu teklife “evet” diyeceğini ortaya koyarak, aynı zamanda büyük bir cesaret örneği sergiledi."