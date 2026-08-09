YENİ Parti’nin 'Çerçeve Yasa' tutumunun perde arkası: ‘Ortak rapor nedeniyle ‘evet’ dendi’

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’e sunulan Çerçeve Yasa, geride kalan hafta sonu TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife imzacı partiler AKP, MHP, DEM Parti, CHP ile Yeni Yol Grubu’ndan bazı milletvekillerinin yanı sıra YENİ Parti de “evet” oyu verdi.

‘TEKLİF SUNULMADAN 20 DAKİKA ÖNCE PAYLAŞILDI’

YENİ Parti lideri Özgür Özel, teklif Meclis’e ilk sunulduğu zaman yaptığı açıklamada, iktidarın kendilerine teklifi incelemek ve katkı vermek için süre vermediğini belirterek teklife imza atmayacaklarını söylemişti. “Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra Meclis Başkanlığı’na verildi. Bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz yok” diyen Özel, teklifi aldıktan sonra iki gün boyunca hem hukukçularla hem de milletvekilleriyle teklifi ele aldıklarını aktarmıştı.

ÖZEL ‘BU İŞİN ARKASINDAYIZ’ DEMİŞTİ

Özel, iki gün süren bu toplantılardan sonra yeni çözüm süreci için kurulan komisyonun hazırladığı ortak raporu anımsatmıştı. Özel, rapordaki silah bırakma ve teröristlerin ülkeye gelişiyle ilgili düzenlemelerini içeren 6. maddesi ile; kayyım uygulamalarının sona ermesi, AYM kararlarına uyulması, ifade özgürlüğünün sağlanması gibi düzenlemeleri içeren 7. maddesine işaret ederek “YENİ Parti komisyon raporunun altıncı maddesi gereği hazırlanan bu yasanın daha doğru bir şekilde yasalaşması için katkı sağlayacak. Yedinci kısmı demokratikleşmedir. Bu konuda YENİ Parti’nin uyarıları, önerileri, hatırlatmaları, önergeleri, teklifleri, geleceğe dönük olarak bu konuda diğer partilerin tutumlarını açıkça bir kez daha ifade etmeleri noktasında gerekli çabaları olacak” demişti. Özel, imza vermeseler de teklifi destekleyeceklerini ima ederek “Şimdi biz tüm kötülüklere rağmen, bu ülkede bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için bu işin arkasındayız. Bizim imzamız, namus. Herkes namusuna ne kadar sahip çıkacak göreceğiz. O yedinci maddeyle ilgili adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERGELER VERDİ VE ‘EVET’ DEDİ

Özel’in bu açıklamalarından sonra YENİ Parti, teklifin komisyon aşamasında hem “terörün bitmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını” belirtti hem de teklifte demokratikleşme önerilerinin eksik olduğunu vurguladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyonda yaptığı konuşmada “‘Diyarbakır’la barışalım. İstanbul’la savaşalım. Birilerini getirelim, siyaset yaptıralım ama seçilmiş belediye başkanlarını cezaevinde tutalım. Ama milletvekillerinin üzerinde fezlekeler üzerinden baskı kuralım. Gazetecileri dezenformasyon yasasıyla, tutuklama tehlikesiyle baş başa bırakalım ve bu yöntemle de Türkiye’de Kürt sorununu çözelim.’ Kürt sorununu çözemezsiniz, terör sorununu çözemezsiniz” eleştirisini getirdi.

YENİ Parti teklif görüşülürken “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçların kaldırılması ve kayyım uygulamasının sona erdirilmesi için önergeler verdi. Ancak bu önergeler reddedildi. YENİ Parti, görüşmelerin sonunda yasaya “evet” oyu verdi.

GRUP İÇİNDE RAHATSIZLIK

YENİ Parti kaynakları, teklife “acele bir şekilde Meclis’e sunulduğu, inceleme imkanı olmadığı, öncesinde partilerin görüşü alınmadığı ve eksikleri olduğu” gerekçesiyle imza atmadıklarını belirtti.

Buna karşın kaynaklar, teklif YENİ Parti’nin de imza attığı ortak süreç raporundaki silah bırakma düzenlemelerini kapsadığı için “evet” oyu verdiklerini belirtti. YENİ Parti’nin yasadaki bu eksikleri ve demokratikleşme önerilerini içeren bir ek görüşü de komisyonun teklifle ilgili raporuna ilettiği öğrenildi.

GENEL KURUL TUTUMU BELİRSİZ

Partinin, teklifin bugün yapılacak genel kurul görüşmelerinde, tıpkı komisyonda olduğu gibi kürsüden söz alarak yasayla ilgili eleştirilerini dile getirmesi ve demokratikleşme önerileri kapsamında önergeler vermesi bekleniyor. Öte yandan; parti içinde bazı vekillerin yasaya “evet” denmesinden rahatsız olduğu da öğrenildi. Bu kapsamda, bugün genel kurulda partinin yasa teklifine karşı grup olarak “evet” mi diyeceği yoksa farklı oy veren vekiller mi olacağı merak ediliyor.