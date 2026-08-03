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YENİ Parti'nin ilk açık grup toplantısı için tarih ve saat belli oldu

YENİ Parti'nin ilk açık grup toplantısı için tarih ve saat belli oldu

3.08.2026 13:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'nin ilk açık grup toplantısı için tarih ve saat belli oldu

Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti, TBMM Grup Toplantısı için resmi başvurusunu Meclis Başkanlığı'na iletti. Partinin ilk açık grup toplantısı yarın saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
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YENİ Parti'nin ilk açık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı için Meclis Başkanlığı'na resmi başvuru yapıldı.

Başvuruya göre, partinin ilk açık grup toplantısı yarın (4 Ağustos 2026) saat 11.30'da büyük salonda gerçekleştirilecek. Özel, kürsüde olacak.

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NE OLMUŞTU?

YENİ Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını 28 Temmuz'da gerçekleştirmişti. Toplantıda, YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve TBMM Grup Yönetimi belirlenmişti.

Toplantıda alınan kararlara göre; YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olmuştu.

YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşmuştu:

  • Burhanettin Bulut
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Seyit Torun
  • Özgür Karabat

YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı olmuştu.

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