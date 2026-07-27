YENİ Parti'nin ilk tabelası Hatay Antakya'ya asıldı: Konteynerdan ilçe başkanlığı

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin ilk tabelası 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay Antakya'da konteynera asıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve 90 milletvekili partiden istifa etti. Özel liderliğinde YENİ Parti kurularak Türkiye'nin ana muhalefet partisi konumuna yerleşti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’nin dört bir yanından tutulan ilçe binalarının, il binalarının hatta belde binalarının fotoğrafları geliyor. Mütevazı fotoğraflar. Mesela Hatay’da iki konteynerden bir ilçe binası fotoğrafı geliyor. Beldelerden geliyor, haberler geliyor" dedi.

İLK TABELA ASILDI

Partinin örgütlenme süreci devam ederken ilk tabelasının asıldığı görüldü. YENİ Parti'nin ilk tabelası Hatay'da iki konteynerden oluşan yapıya takılarak "YENİ Parti Antakya İlçe Başkanlığı" yazıldı.