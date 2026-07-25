YENİ Parti'nin ilk ziyareti Anıtkabir'e... Özgür Özel, Özel Defter’i imzaladı: 'Kuşatılan mirasınızı koruma görevi bize emanettir'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının da yer aldığı mozoleye YENİ Parti adına çelenk bırakan Özel, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

YENİ PARTİ ÇELENGİ BIRAKILDI

Özgür Özel ve beraberindeki YENİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geçti.

YENİ Parti’nin adının yer aldığı çelengin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özel daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“CUMHURİYETİMİZ ÇOKLU KRİZLERLE KARŞI KARŞIYA”

Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk,

Bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir.

Türkiye’mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık.

Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.

Hedefimiz; sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir.

Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti’nin kadrolarına emanettir.

Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

Özgür Özel

YENİ Parti Genel Başkanı”

İLK PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILACAK

Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 12.00’de Anadolu Kulübü’nde düzenlenecek YENİ Parti Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Parti Meclisi’nin onay vermesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel ve 90 milletvekili, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuştu. Kurucular Kurulu toplantısında Özel, oy birliğiyle genel başkan seçilmişti.

Toplantıda ayrıca 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti.