YENİ Parti’nin İstanbul’daki 38 ilçe başkanı belli oldu: O ilçede seçim ertelendi

YENİ Parti’nin ilçe kongreleri süreci tamamlandı.
Üyelerin oy kullandığı kongrelerde İstanbul’un dün yapılan 18 ilçesinin ardından kalan 21 ilçe için bugün partililer sandık başına gitti.
38 ilçede ilçe başkanları seçilirken Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı Esenyurt seçiminde tartışma yaşandı.
Kongrenin yeni tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Belirlenen 38 ilçe başkanı şöyle:
- Adalar İlçe Başkanı Gözde Acar
- Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras
- Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu
- Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök
- Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar
- Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat
- Bakırköy İlçe Başkanı Günay Mamati
- Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı
- Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam
- Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan
- Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün
- Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş
- Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş
- Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi
- Çatalca İlçe Başkanı Gökberk Öder
- Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan
- Esenler İlçe Başkanı Aytekin Ayar
- Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş
- Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül
- Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Okan Kazım Yalçın
- Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan
- Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş
- Kağıthane İlçe Başkanı Kaner Berberoğlu
- Kartal İlçe Başkanı Mert Polat
- Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin
- Maltepe İlçe Başkanı Ercan Ağkaya
- Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri
- Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz
- Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat
- Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut
- Sultanbeyli İlçe Başkanı Zeynel Özbakır
- Sultangazi İlçe Başkanı Kanber Koçak
- Şile İlçe Başkanı Aras Arslan
- Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal
- Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse
- Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek
- Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil
- Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan