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YENİ Parti'nin Kırıkkale İl Başkanlığı yönetim kadrosu açıklandı

YENİ Parti'nin Kırıkkale İl Başkanlığı yönetim kadrosu açıklandı

9.08.2026 09:13:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'nin Kırıkkale İl Başkanlığı yönetim kadrosu açıklandı

YENİ Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, il genelindeki teşkilatlanma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, Delice ilçesi hariç 8 ilçede ilçe başkanlarının belirlendiğini açıkladı.
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YENİ Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ yaptığı açıklamada, parti teşkilatının Kırıkkale genelinde yapılanma sürecini sürdürdüğünü ifade ederek, Delice ilçesi dışında tüm ilçelerde örgütlenme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

KADRO BELLİ OLDU

Açıklanan görevlendirmelere göre, Bahşılı İlçe Başkanlığına Ali Hakan Oker, Balışeyh İlçe Başkanlığına Hasan Erdal, Çelebi İlçe Başkanlığına Aydemir Kuzucu, Karakeçili İlçe Başkanlığına Hasan Aksoy, Keskin İlçe Başkanlığına Harun Uğurel, Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Yurdakul, Sulakyurt İlçe Başkanlığına Erdal Özkan ve Yahşihan İlçe Başkanlığına Hüseyin Baş getirildi.

Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, teşkilatlanma çalışmalarının kısa süre içerisinde Delice ilçesinde de tamamlanacağını belirterek, partinin Kırıkkale’de vatandaşlarla buluşmaya ve saha çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

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