YENİ Parti'nin Marmaris İlçe Başkanlığı törenle açıldı: '10 günde 22 bin üyeye ulaştık'

YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nın açılış ve rozet takma töreni, parti binası önünde çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YENİ Parti yöneticileri ve Muğla milletvekilleri; iktidar hedefi, ekonomi, turizm, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı, demokrasi ve hukuk başlıklarında mesajlar verdi.

Törene Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, YENİ Parti Marmaris Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ile çok sayıda partili katıldı.

Açılış konuşmasını yapan YENİ Parti Marmaris Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, partinin Marmaris’te yeni bir siyasi dönem başlattığını söyledi.

YENİ Parti’nin Cumhuriyet’in kurucu değerlerini, sosyal demokrasiyi, adaleti, eşitliği ve katılımcı demokrasiyi temel alan bir anlayışla yola çıktığını belirten Özbozdağ, parti olarak hedeflerinin iktidar olduğunu vurguladı.

Özbozdağ, “Bizim Yeni Parti olarak tek bir hedefimiz vardır. O da iktidar olmaktır. Muhalefette kalmak için değil; bu ülkeyi yönetmek, Marmaris’in hak ettiği adaleti, turizmin hak ettiği refahı, gençlerin hak ettiği geleceği kurmak için yürüyoruz” dedi.

İlçe Başkanlığı’nın kapılarının toplumun tüm kesimlerine açık olduğunu ifade eden Özbozdağ, kadınları, gençleri ve esnafı YENİ Parti’ye katılmaya davet etti.

KIZIL: "10 GÜNDE 22 BİN ÜYEYE ULAŞTIK"

YENİ Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl da konuşmasında partinin Muğla’daki örgütlenme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. YENİ Parti’nin 24 Temmuz’da kurulduğunu, kendisinin 3 Ağustos’ta Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini belirten Kızıl, aynı tarihte Muğla’nın 13 ilçesinde de kurucu ilçe başkanlarının atandığını söyledi.

Kısa sürede ilçe teşkilatlarının faaliyete geçtiğini kaydeden Kızıl, 26 Ağustos itibarıyla üye sayısının 22 bine ulaştığını ifade ederek, "10 gün gibi bir sürede 22 bin üyeye ulaştık. Bunlar sizin sayenizde oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törendeki kalabalığa da dikkati çeken Kızıl, "Ben burada şunu görüyorum; gözlerde umut var, gözlerde heyecan var" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: "YENİ PARTİ'Yİ HALKIN İKTİDARINI KURSUN DİYE HALKLA BERABER VURDUK"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan da YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlatan Özcan, öğrencilik yıllarında aynı binanın ikinci katına matematik dersi almak için geldiğini söyledi.

Özcan, "Her hafta cumartesi günleri bu ikinci kata geliyordum. O günkü Gizem’e bir gün burada YENİ Parti’nin ilçe binasını açacaksın deseler herhalde aklımıza gelmezdi” dedi.

Partinin yalnızca yeni bir siyasi oluşum kurmak amacıyla yola çıkmadığını vurgulayan Özcan, "Biz Yeni Parti’yi bir partimiz olsun diye kurmadık. Bir tabela asmak, bir bina açmak için de kurmadık. Biz YENİ Parti’yi halkın iktidarını kursun diye halkla beraber kurduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının önemli bölümünü Marmaris ve turizme ayıran Özcan, sektörün uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Muğla’nın iki uluslararası havalimanına ve güçlü turizm potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Özcan, buna rağmen sektör temsilcilerinin ekonomik anlamda istenilen noktaya gelemediğini savundu.

Özcan, "Marmaris’teyiz, turizm bölgesindeyiz. Ama turizmin sorunlarıyla ilgili yıllardır ileri giden bir düzen yok. Ne zaman sokağa çıksak herkes ‘Bir önceki seneyi arar olduk’ diyor" dedi.

"MARMARİS'TE EMEKLİ EV KİRASINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİ"

Türkiye’nin turist başına gelirinin artırılması gerektiğini belirten Özcan, turizm politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. Özcan’ın gündemindeki bir diğer başlık ise emeklilerin ekonomik durumu oldu. Marmaris gibi kira ve yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu turizm bölgelerinde emeklilerin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Özcan, "Şimdi Marmaris’te emekli ev kirasını ödeyemez hale geldi. Bütün bunları sizler biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Biz YENİ Parti’yi bütün bunları değiştirmek için kurduk" diye konuştu.

Özcan ayrıca, parti içerisinde mahalle, ilçe ve il meclisleri oluşturmayı planladıklarını, politikaların doğrudan sorunları yaşayan vatandaşların katılımıyla şekillendirileceğini söyledi.

"TÜRK DEMOKRASİSİNDE YENİ ŞEYLER OLUYOR"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da konuşmasında partinin kuruluş süreci ve siyasi hedeflerine değindi. Vatandaşların yeni bir siyasi yol aradığını savunan Uzun, "Türk demokrasisinde yeni şeyler oluyor" dedi.

YENİ Parti’nin toplumdan gelen talep doğrultusunda kurulduğunu ifade eden Uzun, "Böyle gitmeyeceğini hep beraber gördük ve o nedenle yeni bir yol açtık. Açtığımız bu yolda taşları hep birlikte döşüyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bu ülkeyi aydınlık yarınlara çıkarmak gibi bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

DERİCİ: "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN YOLA ÇIKTIK"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise demokrasi, hukuk ve adalet vurgusu yaptı.

YENİ Parti’nin yalnızca yeni bir siyasi parti oluşturmak amacıyla kurulmadığını belirten Derici, “Biz bir yola çıktık. Bu yola keyfimizden çıkmadık. Bir partimiz olsun diye partimizi kurmadık. Bu yola demokrasi için, hukukun üstünlüğü için çıktık” dedi.

Emekliden işçiye, çiftçiden öğretmene ve sağlık çalışanlarına kadar toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına dikkat çeken Derici, YENİ Parti’yi mevcut yönetime itiraz edenlerin siyasi adresi olarak tanımladı. Derici, "Biz kazanacağız, adalet kazanacak, hukuk kazanacak, demokrasi kazanacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından YENİ Parti’ye katılan yeni üyelere milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından rozetleri takıldı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.