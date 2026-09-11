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YENİ Parti’nin Sarıyahşi İlçe Başkanlığı hizmet binası açıldı

YENİ Parti’nin Sarıyahşi İlçe Başkanlığı hizmet binası açıldı

11.09.2026 18:05:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti’nin Sarıyahşi İlçe Başkanlığı hizmet binası açıldı

YENİ Parti'nin Sarıyahşi ilçe binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, çok sayıda partili katıldı.
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YENİ Parti Sarıyahşi İlçe Başkanlığı hizmet binasının açılışı, il ve ilçe yöneticileri ile partililerin katıldığı törenle yapıldı. 

Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel, törende yaptığı konuşmada, “Adamı olanların değil, arkada kalanların öne geleceği düzeni hep birlikte kuracağız. Aydınlık Türkiye'yi hep birlikte, omuz omuza inşa edeceğiz. Sarıyahşi ilçemizin yeni binası, YENİ Parti'mize ve tüm ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

"YENİ PARTİ'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE HİÇBİR GÜÇ MANİ OLAMAYACAK"

YENİ Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir de partinin büyümeye devam ettiğini ve iktidar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Adını halkımızın koyduğu ve vatandaşlarımızın büyük destekleriyle adeta bir çığ gibi büyüyen YENİ Parti'nin iktidar yürüyüşüne hiçbir güç mani olamayacaktır. Millet iradesi asla gasp edilemez. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni ilçe binamız, bu yürüyüşün Sarıyahşi'deki güçlü kalesidir" ifadelerini kullandı.

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