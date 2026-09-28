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YENİ Parti'nin seçiminde havaya ateş açıldı: Emekli polis tutuklandı

YENİ Parti'nin seçiminde havaya ateş açıldı: Emekli polis tutuklandı

28.09.2026 13:48:00
Güncellenme:
İHA
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YENİ Parti'nin seçiminde havaya ateş açıldı: Emekli polis tutuklandı

Mersin'de YENİ Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi sırasında çıkan tartışma sonrasında havaya silahla ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi dün Viranşehir Mahallesi'nde bulunan Emekli Evi'nde gerçekleştirildi. Burada ilçe başkanlığı için oy kullanma işlemi sürerken bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sonrasında saldırı iddiasıyla, emekli polis olduğu öğrenilen B.Y. bir el havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası B.Y. seçimde görevli polisler tarafından gözaltına alınırken silahına da el konuldu.

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Mezitli Belediyesi #Mezitli