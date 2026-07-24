YENİ Parti'nin sosyal medya hesapları duyuruldu

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti için 91 milletvekili CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imza attı.

Yeni Parti, bürokratik işlemler tamamlanınca Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacak.

YENİ Parti'nin PM ve YDK'si de belli olurken, yapılan açıklamada sosyal medya hesapları duyuruldu.

Buna göre, partinin sosyal medya hesapları şu şekilde:

X: https://x.com/yenipartiyiz

Instagram: https://instagram.com/yenipartiyiz

TikTok: https://www.tiktok.com/@yenipartiyiz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61592463983298

Youtube: https://www.youtube.com/@yenipartiyiz