YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı kuruldu: 'Samsun'da yeni bir siyasi mücadeleye başlıyoruz'

YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı'nın, kuruluş dilekçesi Samsun Valiliği'ne sunuldu.

Dilekçenin teslim edilmesinin ardından Onur Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasında İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun'da yeni bir siyasi mücadele başlattıklarını belirterek, örgütlenme çalışmalarının resmen başladığını duyurdu.

"YENİ PARTİ'MİZİ SAMSUN'DA BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNE, TÜRKİYE'DE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Mehmet Özdağ, YENİ Parti'nin Samsun'daki kurucu il örgütlenmesinin Valiliğe sunulan dilekçe ile resmen başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin doğduğu, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu topraklarda yeni bir siyasi mücadeleye başlıyoruz. Büyük Önder'in huzurunda söz veriyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarına, laik, demokratik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çizdiği yol haritasında, milletin iradesiyle kurulan milletin partisi olma hedefinden asla şaşmayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunduğu bu süreçte, onun ve onunla birlikte tutsak edilen bütün yol arkadaşlarımızın mücadelesini Samsun'da yükseltmeye devam edeceğiz. Hedefimiz nettir. YENİ Parti'mizi Samsun'da birincilik kürsüsüne, Türkiye'de iktidara taşıyacağız. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu güzel halkımıza, bu güzel ülkemize hak ettiği huzuru, adaleti, refahı ve özgürlüğü getireceğiz."

Samsun'da temiz ve hesap verebilir bir siyaset anlayışı oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Özdağ, "Samsun halkının hak ettiği temiz, hesap verebilir ve halktan yana bir siyaseti inşa etmek için yola çıktık. Bu yol kolay olmayacak. Ancak bu şehrin emeğine, birikimine, umuduna ve aydınlık yarınlara olan inancına güveniyoruz. Bu umudu iktidara taşıyacağız. Örgütlenme sürecimiz boyunca kapımız çağdaş, laik ve sosyal hukuk devletinden yana olan herkese açık olacak. Samsun'u birlikte kazanacağız" dedi.