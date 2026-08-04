YENİ Parti, Sinop’ta örgütlenme çalışmalarını başlattı

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ve parti yöneticileriyle birlikte Sinop Valiliği’ne kuruluş evraklarını teslim ettiklerini bildirdi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, “Bugün merkez ilçe başkanımız Samet Başkanımızla, parti yöneticilerimizle beraber YENİ Parti’nin Sinop İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı’nın kuruluş dilekçelerini Sinop Valiliğimize vermiş bulunuyoruz” dedi.

Kuruluş evraklarının önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edildiğini, ardından seçim kuruluna defterlerin tasdiki için başvuruda bulunulduğunu ifade eden Yalçınkaya, “İbraz ettik belgelerimizi. Önümüzdeki günlerde de tüm ilçelerimizin örgütlenmesi tamamlanacak. Ardından YENİ Parti Sinop il örgütü, tüm kademeleriyle birlikte kurumsal kimliğini hızlı bir şekilde edinmiş olarak hizmet vermeye başlayacaktır” diye konuştu.

8 İLÇEDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI

Sinop’un 8 ilçesi ve il merkezinde parti binalarının hazırlıklarının sürdüğünü belirten Yalçınkaya, tadilat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Yalçınkaya, bazı parti binalarının birkaç gün, bazılarının ise yaklaşık bir hafta içerisinde vatandaşların hizmetine açılacağını kaydetti.

“YOĞUN BİR ÜYELİK TALEBİ VAR”

Üyelik çalışmalarının yarından itibaren hızlandırılacağını ifade eden Yalçınkaya, Türkiye genelinde üyelik formlarına yönelik yoğun talep bulunduğunu söyledi.

Yalçınkaya, “Yarından itibaren hızlı bir şekilde üyelikleri alacağız. Yoğun bir talep var. Talep karşısında yetişmeyen, Türkiye genelinde yetişmeyen formlar var. Ancak ilerleyen aşamalarda hem bu formların sayısı peyderpey hızlanarak gelecek hem de dijital ortamdan daha kolay bir şekilde yapılabilecek yöntemlerle üyelik almaya devam edeceğiz” dedi.

“İKİ AY İÇERİSİNDE İL KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ”

Partinin seçimlere katılabilmesi için gerekli örgütlenme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yalçınkaya, “Kısa bir süre sonra, yaklaşık iki ay içerisinde bir kurultay yaparak, il kurultayını gerçekleştirerek partimiz ardından da yapılacak seçimlere girme yeterliliğini elde etmiş olacak ve her geçen gün daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Sahada vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçınkaya, örgütlenme çalışmalarını ağustos ayının ortalarına kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.