YENİ Parti Şişli İlçe Başkanlığı binası açıldı: 'Bu yürüyüş Şişli'den başladı'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, "YENİ Parti, bu topraklarda herkesin adaletle refah içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi egemen kılacak" dedi.

YENİ Parti Şişli İlçe Başkanlığının açılışında konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Mobilyaları hediye edenlerin isimlerini saklı tutun da başlarına bir iş gelmesin" diyerek espiri yaptı. Çelik, "Çok özel ve anlamlı bir günde YENİ Parti Şişli binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük zaferin 104. yılında anlamlı bir günde hep birlikte Şişli'deyiz. Az önce Taksim Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Bizim için çok duygusal bir andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden zorunlu bir biçimde, haksız, hukuksuz bir biçimde ayrılarak başka bir yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde YENİ Parti'yi kurduk ve bugün ilk defa İstanbul'da bir resmi törende YENİ Parti çelengimizi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına kıymetli arkadaşlarımızla birlikte sunmuş olduk. 30 Ağustos'un 104. yılında bizlere bu topraklara vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve özlemle anıyorum. Onlar büyük bir mücadele gerçekleştirdiler.

"ATATÜRK BÜYÜK BİR YÜRÜYÜŞÜ ŞİŞLE'DEN BAŞLATTI"

Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdun dört bir yanı işgal altındayken emperyalist güçler Anadolu topraklarını paylaşma hesapları yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir yürüyüş başlattı. Bu yürüyüş Şişli'den başladı. YENİ Parti ilçe binamızın biraz ilerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmadan önce Şişli'deki evinden çıktı. İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Milli Mücadeleyi başlattı. Uzun süren savaşlar, kanlı boğuşmalar sonrasında 104 yıl önce 30 Ağustos 1922'de emperyalizme karşı gerçekleştirilen büyük bir mücadele zaferle taçlandı ve sonrasında 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizlere cumhuriyeti armağan etti. Cumhuriyet millet iradesi milli irade fikriyatı üzerine, eşit yurttaşlık üzerine, sosyal devlet ilkesi üzerine, demokrasi üzerine kuruldu. 103 yıl boyunca Cumhuriyetimiz bu değerlerle ayakta kalmayı başarabildi.

"TÜRKİYEMİZ KURUCU DEĞERLERİNİN AŞINDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Bugün bulunduğumuz noktada Cumhuriyetin 103. 30 Ağustos Zaferimizin 104. yılında ne yazık ki Türkiye'miz kurucu değerlerinin aşındırıldığı bir dönemden geçiyor. Bugün Türkiye'nin kurumları, Cumhuriyet'in kurumları zayıflatılıyor ve millet iradesine müdahalelerle karşı karşıya kalıyoruz. Şişli'deyiz. Burada bir çelenk var. Resul Emrah Şahan, Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı, Silivri zindanında haksız, hukuksuz bir biçimde tutsak vaziyette. Çok sayıda yol arkadaşımız tutsak. Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tutsak. Neden? Çünkü biz Türkiye'nin birinci partisi olduk.

"HER BİRİMİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Yerel yönetimler eliyle yurttaşlara çok etkili hizmetler sunmaya başladığımız bir dönemde bir daha asla sandıkla seçim kazanamayacaklarını anlayanlar milli iradeye müdahale etmeye, Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmaya başladılar ve yargı eliyle siyaseti dizayn etmek için çaba içerisine girdiler. İşte tam da bu noktada 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşlarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Tarihi sorumluluğumuzun bilincinde ve farkındayız. Bugün o tarihi sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir kararlılık, büyük bir umut ve büyük bir inanç içerisindeyiz. İşte YENİ Parti bir zorunluluktan bu zor koşullardan doğmuştur. Bugün burada Şişli YENİ Parti ilçe binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Kendisiyle bir yıla yakın zamandır görev yaptığım Şişli İlçe Başkanımız Canercan Kartal'a YENİ Parti Şişli kurucu ilçe başkanlığı görevinden dolayı mücadelemizden dolayı ve bu binanın oluşmasına koyduğu yüksek katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

"YENİ PARTİNİN BÜTÇESİNİ MİLLET OLUŞTURDU"

İstanbul'da genç bir kadroyla görev yapıyoruz. Hem il yöneticileri yönünden, hem ilçe başkanları yönünden de genç ilçe başkanlarıyla bir süreç yürütüyoruz. Deneyimli arkadaşlarımızın birikimi, Caner Bey gibi genç ilçe başkanlarımızın enerjisiyle İstanbul'da güçlü bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Sizler başkanımızın bir yıla yakın yaptığı görevden memnuniyet duyuyor musunuz? Sormak isterim size. YENİ Parti'yi millet kurdu. YENİ Parti milletin başlattığı büyük bir yürüyüşle başladı. YENİ Parti'nin ismini millet koydu. Bütçesini millet oluşturdu. Az önce ilçe başkanımız ifade etti. Dedi ki: 'Buranın temizliğini yol arkadaşlarımızla birlikte yaptık. İçini birlikte düzenledik. Mobilyalarını dayanışmayla yurttaşlar bize gönderdiler ve burayı YENİ Parti Şişli ilçe binasını Şişlili yol arkadaşlarımızın dayanışmasıyla ortaya çıkarttık'. İşte bu inancın, bu dayanışmanın bu kararlılığın karşısında hiçbir kuvvet duramaz.

"İSTEDİKLERİ KADAR ZULÜM EDEBİLİRLER"

İstedikleri kadar zulüm edebilirler. İstedikleri kadar yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası içerisine girebilirler. Halkın coşkun akan selini asla durduramazlar, durduramayacaklar. YENİ Parti, Türkiye için yeni bir yürüyüşün çok önemli bir başlangıcıdır. Bu yürüyüş gençlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş kadınların yürüyüşüdür. Bu yürüyüş emeklilerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş emekçilerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş 86 milyon yurttaşımızın hep birlikte başlattığı yepyeni bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün sonunda siyaset yenilenecek. Bu yürüyüşün sonunda Türkiye yenilenecek ve hep birlikte Türkiye'ye yepyeni bir seçenek sunacağız.

"ŞİŞLİ İLÇE BİNAMIZI SİZLERE AÇMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

YENİ Parti bu topraklarda barışı egemen kılacak. Yeni Parti, bu topraklarda herkesin kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi egemen kılacak. YENİ Parti, bu topraklarda herkesin adaletle refah içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi egemen kılacak. Bu yönüyle YENİ Parti'mizin Şişli İlçe binasını sizlerle birlikte açmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına selam olsun. Bir kez daha tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz."