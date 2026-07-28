YENİ Parti sonrası Meclis'te oturma düzeni değişti: TBMM Genel Kurulu, 7 siyasi parti grubuyla toplandı

TBMM'de, YENİ Parti'nin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi.

YENİ Parti, AKP'nin yanında yer alacak. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi.

NUMAN KURTULMUŞ BELİRLEDİ

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün YENİ Parti ile CHP parti yöneticileriyle görüştükten sonra Genel Kurul'da oturma düzenini belirledi.

Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Kurtulmuş, "Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini" bildirdi.

OTURMA DÜZENİ DEĞİŞTİ

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AKP olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.

TBMM GENEL KURULU, 7 SİYASİ PARTİ GRUBUYLA TOPLANDI

YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu, yeni siyasi dağılımla ilk kez toplandı.

Birleşimde, siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi nedeniyle oluşturulan geçici oturma düzeni uygulanırken, YENİ Parti AKP'nin yanında, CHP ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer aldı.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesinin ardından Genel Kurul ilk kez yeni grup yapısıyla toplandı. Genel Kurul'a Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlık ediyor.

GEÇİCİ OTURMA DÜZENİ OLUŞTURULDU

YENİ Parti'nin kurulması ve TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici oturma düzeni oluşturuldu.

Buna göre YENİ Parti Grubu, Genel Kurul Salonu'nda AKP Grubu'nun yanında yer alacak. CHP için ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer belirlendi.

Adan, gündeme geçilmeden önce milletvekillerine yerinden söz verdi.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde eski isimlerin yer aldığını ifade ederek, "CHP'de ne kadar eski milletvekili, ne kadar eski bürokrat varsa hepsi burada. Kimler var diye baktığımızda, 'Kimler yok ki' cinsinden. CHP eski Genel Başkanı, TDH eski Genel Başkanı, eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski bürokratlar, eski parti değiştirenler, eski CHP üyeleri, eskiler saymakla bitmiyor. Eskiye rağbet olsaydı partinin adı 'yeni' olmazdı" dedi.

YENİ Parti ve CHP milletvekillerinin Yıldırım'ın konuşmasına tepki göstermesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, "YENİ Parti'ye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.