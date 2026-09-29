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Yeni Parti Sözcüsü Emre iktidara 'Bize bırakmayın, açıklayın' diye seslendi: 'Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri...'

Yeni Parti Sözcüsü Emre iktidara 'Bize bırakmayın, açıklayın' diye seslendi: 'Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri...'

29.09.2026 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Parti Sözcüsü Emre iktidara 'Bize bırakmayın, açıklayın' diye seslendi: 'Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri...'

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'fon' vurgunuyla ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalarda bulundu. Skandala adı karışan bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler olduğunu belirten Emre iktidara "Bunları siz açıklayın, bize bırakmayın" diye seslendi.
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yüzbinlerce yurttaşı doğrudan etkileyen 'fon' vurgununa adı karışan siyasilerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada iktidara çağrı yapan Zeynel Emre, "Önemli mevkilerde olan insanların adları yine bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Biz bir öncekinde olduğu gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Delillendirmek için çalışıyoruz ama bize bırakmayın, siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın" ifadelerini kullandı.

'ÇANTACI' MI KULLANILIYOR?

İsimler arasında kendi adına işlem yapanlarla aracı kullananların olduğunu ifade eden Emre, "Özellikle bir isim son dönemde, gerek bir milletvekilinin soru önergesinde, gerek milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz'ın daha önceki açıklamasında belirtilen Hayrettin Koç. Bu ismin adına yüklü miktarda işlemler yapıldığı iddiası var. Bu iddilaların doğruluğu yanlışlığını araştırmak basittir. Bu ismin çantacılık yapıp yapmadığı belli olur" diye konuştu.

"FATMA HANIMLA İLGİLİ AYNI İŞLEMİ YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Eşi İlyas Kaya ile birlikte 2.2 milyar fon vurgunu yaptığı iddia edilen ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade etmesine ilişkin konuşan Emre, "Eğer sizin hakkınızda böyle bir suç duyurusu yapıldığı zaman, bunu kabul ediyorsanız, SPK kanunu açıktır. Etkin pişmanlıktan yararlanması için elde ettiği ya da sebep olduğu menfaatin iki katını Hazine'ye yatırır der. Bizim ifade ettiğimiz şekilde bu yapıldıysa burada kanun açık. Fatma Betül hanımla ilgili aynı işlemi yapmak zorundasınız. AYM önünde Ali Şekeroğlu'nun geçinemediği için canına kıydığı ortadayken, böyle bir ortamda karşılaştığımız yolsuzluklarla ilgili herkesin üzerine gidilmesi lazım. Biz çaba gösteriyoruz ama demokratik bir hukuk devletinde bu iş siyasi partilere düşmez, hukuka düşer" dedi.

"AÇIKLAMA YAPMASAK KORUNUYORDU"

Kendilerine konuyla ilgili çok sayıda ulaşan kişi olduğuna dikkat çeken Emre "Birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar. Bizim tarafımızdan bir isim dile getirildiğinde o birçok açıdan kontrol edilmiş ve işlem yapılmadığı için açıklanmak durumunda kalınmıştır. Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan, şeffafça isimlerin açıklanması... Bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler var. Bunları siz açıklayın, bize bırakmayın. 'Açıklayamıyoruz' diyorsanız, fon dolandırıcılığı karşısında biz kendi tespitlerimizi yapıp paylaşacağız" diye konuştu

Emre bu açıklamanın AKP'ye bir mühlet vermek anlamına mı geldiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İsimler var, yüzde 100 emin olduktan, birkaç yerden teyit aldıktan sonra açıklayacağız. Ama burada bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Biz söylemeden gündeme gelmeyecekti. O nedenle diyorum, bizim söylememizi beklemeyin. Bizim önümüzde gelen bilgilerin yetkililerin önüne olmaması gibi bir şey olabilir mi? Korunan, üzerine gidilmeyen isimler var. İktidar bunu yapsın, açıklasın. Fatma Betül hanımla ilgili bir açıklama yapmamış olsaydık, hakikaten iktidar yetkililerinin hiçbir haberi olmamış mı olacaktı? Hayır. Demek ki o ana kadar korunuyordu. Bizim tespitimiz, ortada bir örgütlü suç olduğu. Kamu yetkisine sahip olanların vatandaşları dolandırdığı bir sorunla karşı karşıyayız."

 

 

İlgili Konular: #Zeynel Emre #yeni parti

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