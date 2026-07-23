'Yeni parti' toplantısı ertelendi: Zeynel Emre nedenini açıkladı

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in yeni partiye ilişkin kurmaylarıyla birlikte bugün saat 23.00'te bir araya gelmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantının cuma günü saat 14.00'e ertelendiği açıklandı.

CHP İstanbul Milletvekili ve seçilmiş yönetimin sözcüsü Zeynel Emre, toplantının yeni parti ile ilgili imza prosedürlerinin uzun sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Emre, Halk TV yayınında yeni parti ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Soruları yanıtlayan Emre, yeni parti çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen kapalı grup toplantısı ile ilgili ayrıntıları aktaran Emre, yeni parti için imza veren ve Özgür Özel ile birlikte yürüyecek milletvekili sayısının 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.

"Biz 90'ın üzerinde bir milletvekiliyle yeni parti sürecini başlatmış olacağız. Tüm arkadaşlarımızla son bir değerlendirme ve ona göre yol haritasını açıklayacağız. Bir sürecin sonuna geliyoruz yani, onu ifade edelim. Her türlü tedbir ve önlemi alarak gidiyoruz" diyen Emre; bugün için planlanan ancak cuma gününe ertelenen kritik toplantının ardından yeni parti ile ilgili atılacak adımların ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.