YENİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı açıldı: 'Bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıç'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığı açılışında, Ümraniye'nin hayatında özel bir yeri olduğunu belirterek, 39 ilçe içerisinde ilk açılışını gerçekleştirdikleri yerin de Ümraniye olduğunu söyledi.

Çelik, Demokratik bir Türkiye, Cumhuriyet'in değerlerini gelecek nesillere taşıma mücadelesi verdiklerini belirterek, "Mücadelemiz bu topraklarda herkesin, 86 milyonun, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasının mücadelesi. Ve mücadelemiz bu topraklarda herkesin eşit bir şekilde refah içerisinde yaşamasının mücadelesi. Bu mücadeleyi bugün başlatmadık. Bu mücadele bu topraklarda 103 yıl önce başladı. Hatta biraz daha geriye gittiğimiz zaman, 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan çıkıp Samsun'a adım attığında başladı bu mücadele. Ve Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına sürüklemeye çalışan, bu topraklara otoriter bir yönetimi layık görmeye çalışan, bu toprakları monarşiye sürüklemeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"MİLLETİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAK İSTİYORLARDI"

YENİ Parti'nin bir zorunluluktan, milletin demokrasi, adalet ve özgürlük yürüyüşünün içerisinden doğduğunu söyleyen Özgür Çelik, şöyle devam etti:

"103 yıllık partimize biber gazlarıyla, plastik mermilerle girdiler. İl binamıza 5 bin polisle girdiler ve belediye başkanlarımızı tutsak ettiler. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tutsak ettiler. Tek bir tane amaçları vardı. Milleti seçeneksiz bırakmak istiyorlardı. Demokrasiyi askıya almaya çalışıyorlardı. Kendi kontrollerinde bir muhalefet istiyorlardı. Kontrollü bir muhalefetle de iktidarlarını sürdürmek istiyorlardı.

"YENİ PARTİ, EMEKLİNİN, EMEKÇİNİN, MEMURUN, GENÇLERİN VE KADINLARIN PARTİSİDİR"

İşte bunun için seçimlerden sonra Türkiye'de ortaya çıkan değişim talebini bastırmaya çalıştılar. Kadınların değişim talebini bastırmaya çalıştılar. Gençlerin değişim talebini bastırmaya çalıştılar. Emeklinin, emekçinin değişim talebini bastırmaya çalıştılar. İşte bunun için türlü saldırılar gerçekleştirdiler. Genel başkanımız Özgür Özel'i yıldırmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yıldırmaya çalıştılar. Sizleri yıldırmaya çalıştılar. Ama sizler yılmadınız.

Büyük bir yürüyüş başlattınız ve o yürüyüşün bir parçası olarak YENİ Parti doğdu. YENİ Parti'yi kuran millettir. YENİ Parti'nin bütçesini oluşturan millettir. YENİ Parti'yi iktidara taşıyacak olan da millettir. Sizlersiniz.

Bir pazar günü seçim sandığı milletin önüne gelecek. Türkiye'yi seçeneksiz bırakmaya çalışanlara karşı, Türkiye'de kontrollü muhalefet uygulamaya çalışanlara karşı, bir pazar günü bayram havasında, şenlik havasında hep birlikte sandıklara gideceğiz. Hep birlikte sandıklardan çıkacağız. Sandıklardan çıkan milletin iradesi olacak. YENİ Parti'nin iktidarı olacak ve hep birlikte bu topraklarda ikinci yüzyılında demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa etmeye başlayacağız.

YENİ Parti bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. YENİ Parti emeklinin yeni partisidir. YENİ Parti emekçinin yeni partisidir. YENİ Parti memurun, gençlerin, kadınların ve güzel çocuklarımızın partisidir. YENİ Partimizin Ümraniye İlçe Başkanlığı hayırlı, uğurlu olsun. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum."