YENİ Parti vekili Enginyurt'tan 'hayır' mesajı: 'Buna teröriste plaket verme denir'

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" adı verilen çerçeve yasa, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Söz konusu çerçeve yasa Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine imzacı partiler AKP, MHP, DEM Parti, CHP ile Yeni Yol Grubu’ndan bazı milletvekillerinin yanı sıra YENİ Parti de “evet” oyu verdi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

'Hayırda hayır var' ifadelerini kullanan Enginyurt, şunları yazdı:

"Barışı istemeyen yok.

Kardeşlik hukuku tamam.

Lakin Demokrasi yok ediliyor.

Muhalefete siyaset yok,tutuklamalara devam.

Teröristlere siyaset yolu açılıyor.

Milletvekiline Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma için Başsavcı soruşturma istiyor.

Pkklılara Meclis yolu görünüyor.

Buna Terörsüz Türkiye denmez.

Teröriste plaket verme denir.

Hayırda HAYIR var."