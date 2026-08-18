YENİ Parti vekili Meriç bıçaklandı: Özgür Özel'den ilk açıklama!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Özel şunları yazdı:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum.

Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."