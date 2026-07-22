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'Yeni parti' vekilleri harekete geçirdi, toplu olarak istifa edecekler! ‘Kurucular kurulu 95 kişiye çıktı’

'Yeni parti' vekilleri harekete geçirdi, toplu olarak istifa edecekler! ‘Kurucular kurulu 95 kişiye çıktı’

22.07.2026 22:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Yeni parti' vekilleri harekete geçirdi, toplu olarak istifa edecekler! ‘Kurucular kurulu 95 kişiye çıktı’

Özgür Özel'in yeni partiyi resmen duyurmasının ardından 95 milletvekili partinin kurucular kurulunda yer almak için imza verdiği öne sürüldü. Buna göre, Perşembe günü CHP'de yeni partiye katılmak için milletvekilleri toplu halde istifa edecek.
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Salı günü düzenlediği CHP’nin Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildiren Özgür Özel, bugün kurmaylarıyla bir araya geldi.

Özel'in seçilmiş PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ve seçilmiş MYK üyeleriyle düzenlediği toplantıların ardından yeni partisinin kurucular kadrosunda yer almak için imza veren milletvekillerinin sayısı da 95'e yükseldiği öğrenildi. 

ÖZEL PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI GRUP TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Halk TV’nin aktardığına göre, "Yeni bir yol açmak için yola çıkıyoruz" diyen Özgür Özel, perşembe günü TBMM'de kapalı grup toplantısına başkanlık edecek. 

Türk siyasi tarihi açısından oldukça önemli görülen toplantıda yeni parti için imza veren 95 milletvekilinin yer alması bekleniyor.

Toplantının ardından Özel ve beraberindekilerin CHP'den istifa edeceği öğrenildi.

KRİTİK TARİH 27 TEMMUZ PAZARTESİ

24 Temmuz Cuma günü, yeni partinin kuruluşuna ilişkin son ve en büyük toplantı yapılacak, partinin kuruluş dilekçesi de 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

"ANA MUHALEFET" OLACAĞIZ DEMİŞTİ

Öte yandan CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

Ana muhalefet partisi olan CHP'nin mevcut durumda 135 milletvekili bulunuyor.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Milletvekili