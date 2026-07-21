'Yeni Parti’ye katılacağını açıklayan ilk belediye başkanı belli oldu

Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından partiye katılacağını duyuran ilk belediye başkanı belli oldu.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yeni siyasi yapıda Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini söyledi.

Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Erkek, şunları söyledi:

"Türkiye İttifakını kuruyor Genel Başkanımız. Türkiye’nin tüm demokratları birleşecek. Bu bir onur, adalet, demokrasi, refah mücadelesi. Özgür Özel bu mücadelede asla yalnız yürümeyecek. Gençler, kadınlar, köylüler, emekliler…halk bu yolu açtı zaten, Özgür Özel önderlik ediyor.

Ben de Çanakkale Belediye Başkanı olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüyeceğim. Şimdi Çanakkale’ye dönüyorum. İlk iş meclis grubumuzu toplayıp birlikte Yeni Parti’ye katılmayı konuşacağız.”