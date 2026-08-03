YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor: Derince Belediye Başkanı Gökçe, CHP'den istifa etti

Butlan yönetimindeki CHP'den istifalar sürerken, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye de katılımlar artarak devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile 18 meclis üyesi CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında CHP’ye üye olduğunu belirterek, “Ben zor zamanlarda mücadele etmenin, inandığı davanın yanında durmanın onurlu bir duruş olduğuna inandım. Siyasete kişisel bir makam ya da unvan için değil, ülkeme ve milletime hizmet edebilmek amacıyla adım attım" dedi.

"VİCDANIMIN VE SİYASİ SORUMLULUĞUMUN BANA GÖSTERDİĞİ YOLU İZLEMEK ZORUNDA OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Gökçe, açıklamasına şöyle devam etti:

"O günden bugüne gençlik kollarında, ilçe yönetiminde ve il yönetiminde büyük bir özveriyle görev yaptım. Her kademede partimin başarısı için emek verdim, mücadele ettim. Bugün de Derince Belediye Başkanı olarak halkıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Ancak siyaset, sadece geçmişe duyulan bağlılıkla değil; geleceğe karşı hissedilen sorumlulukla da yapılmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, sosyal ve siyasal tablo karşısında, yeni bir anlayışa, yeni bir heyecana ve topluma yeniden umut verecek bir siyasi harekete ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Aynı şekilde, uzun yıllardır büyük emek verdiğim partimin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloda vicdanımın ve siyasi sorumluluğumun bana gösterdiği yolu izlemek zorunda olduğumu hissediyorum. Bu nedenle, büyük bir saygı ve teşekkürle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum."