YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor: Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP’den istifa etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllar emek verdiği CHP'den ayrıldığını belirtti.

"YEPYENİ BİR YOLA ÇIKMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Kırıkkale’ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Önal, şunları söyledi:

"Halkın umudunu taze tutmak, değişim talebine kulak vermek, adalet ve özgürlük mücadelesini daha güçlü bir zeminde, inançla geleceğe taşımaktır. Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir. Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum."

"BUNDAN SONRA DA TEK BİR AMACIM VAR"

Önal şöyle devam etti:

"Bu karar, geçmişimize ve geçmişteki mücadele arkadaşlıklarımıza bir veda değil, Kırıkkalemize ve Türkiyemize daha güçlü, daha kararlı bir söz söyleme, halkımızın değişim talebine kulak verme sorumluluğumuzun gereğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek bir amacım var, o da Kırıkkale'mize ve siz kıymetli hemşehrilerime hak ettiğiniz en üstün hizmeti sunmak, kapımızı ve gönlümüzü herkese sonuna kadar açık tutmaktır. Kırıkkale’ye olan sevdamızdan, memleketimize olan borcumuzdan bir adım bile geri atmayacağız.

Bu anlamlı ve tarihi yolculukta, bugüne kadar bizimle yürüyen tüm yoldaşlarımıza, gönüldaşlarımıza ve inancını esirgemeyen tüm Kırıkkaleli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında; kararlılık ve cesaretle haksızlıklara ve hukuksuzluluklara karşı mücadele etmek, beni bugünlere getiren çok kıymetli hemşehrilerimize ve ülkeme olan borcumdur. Yolumuz açık olsun."