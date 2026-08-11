Cumhuriyet Gazetesi Logo
YENİ Parti’ye online üyelikler başladı

YENİ Parti’ye online üyelikler başladı

11.08.2026 18:18:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
YENİ Parti’ye online üyelikler başladı

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, partiye online üyeliklerin başladığını duyurdu. Bulut, resmi siteyi de paylaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

24 Temmuz’da kurulan YENİ Parti için online üyelik işlemi başladı.

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin geleceğine söz söylemek, değişimin parçası olmak için sen de aramıza katıl. Gücümüzü milletimizden, umudumuzu yarınlardan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Online üyelikler “uyelik.yeni-parti.org.tr” adresinden gerçekleştiriliyor.

İlgili Konular: #Burhanettin Bulut #Üyelik #siyasi parti