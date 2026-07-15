'Yeni partide olmayacak' iddiasına CHP'li Akdoğan'dan yanıt: 'Bir vesileyle...'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kuracağı olası ‘Yeni Parti’de bazı isimlerin yer almayacağı iddia edilmişti.

Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Akdoğan şunları yazdı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım.

Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim.

Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım.



Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim.



Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi… https://t.co/x2KdJqB55c — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) July 15, 2026

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 'Yeni Parti'ye ilişkin ayrıntılar paylaşmıştı.

Özel "İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Şimdilik ‘yeni parti’ diyelim. Yeni bir isim olana kadar ‘yeni parti’ diyelim" ifadelerini kullanmıştı.