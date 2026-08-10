YENİ Partili Bakırlıoğlu'ndan 'İlksen Özalper' açıklaması: 'Devletin temelini sarsan bir çeteyle mücadele ediyoruz'

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, geçen günlerde tutuklanan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Partinin Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen açıklamada Bakırlıoğlu’na Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, İl Başkan Yardımcısı Erdem Nalbant ve Yuhnus Emre İlçe Başkanı Yalçın Arcak eşlik etti.

Özalper’in banka hesabında olduğu iddia edilen para hareketinin başkalarına ait olduğunun belgelendiğini belirteren Bakarlıoğlu, şunları söyledi:

"Bundan önceki örneklerinde olduğu gibi İlksen Başkan’ın verdiği ifadeler basına sızdırıldı. Bu da çok ciddi bir kafa karışıklığına sebep oldu. İlksen Başkan’ı 'rüşvet almak ve suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olma' suçlarıyla aldılar. Basında yayılan tutanaktaki ifadelere, sorulara ve eylemlere bakıldığında şunu görüyoruz: Tutuklamaya gerekçe olan eylemlerin belgesi, delili yok. İfadelere baktığımızda da bunların büyük ihtimalle bir gizli tanığın veya etkin pişmanlıktan faydalanan, bizim 'iftiracı' dediğimiz bir kişinin beyanları olduğunu görüyoruz. İlksen Başkan’a tanımadığı birçok ismi sormuşlardır, belediyeyle ilgili bilmediği ve bilemeyeceği şeyleri sormuşlardır.

İlksen Başkan’ın hesabında 2 milyon 900 bin ve 950 bin liralık hareket olduğu soruluyor, İlksen Başkan’ın da bu meblağları bilmediğini ifade ediyor. Sosyal medyada da ‘Hesabındaki milyonların hesabını vermedi’ gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İlksen Başkan da ‘Benim böyle bir param yok, hayatım boyunca böyle bir birikimim olmadı’ şeklinde ifade veriyor. Biz de avukatları vasıtasıyla araştırdık. Emniyette sorulan bu paranın İlksen Özalper’in hesaplarında olmadığı, 2 milyon 900 bin liralık tutarın eşinin hesabında hareket, 950 bin liralık tutarın ise kardeşinin hesabında olduğu ortaya çıkıyor. Avukatlar bunu, belge ve dekontlarıyla savcıya sundular. 1+1 ev almak istemişler, parayı vermişler, 3-4 ay geçip inşaat başlamayınca para geri gelmiş. 950 bin lira da kardeşinin hesap hareketi. Bunun üzerine savcı, ‘Bunlar MASAK ham raporları, bazen böyle aksaklıklar olabilir’ diyor. ‘Pardon, yanlışlık oldu’ demeye getiriyor. Bütün tutanaklarda en önemli noktalardan biri buydu. İlksen Özalper’in hesabında böyle milyonlar yok. Buradan da soruşturmanın ne kadar ciddiyetsiz olduğunu görmekteyiz."

"İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞ"

"Rüşvet" iddialarına da değinen Bakırlıoğlu, "İlksen Özalper ile alakalı rüşvete konu olan bir eylemden bahsediliyor. Bir imar değişikliği oluyor ve bunun karşılığında firma, İlksen Özalper’e rüşvet vermiş. Ortada belge, kayıt, banka hesap hareketi yok. Rüşveti verdim diyen yok. Savcı, ‘Sen şu şahıstan imar değişikliğini yaptırmak için rüşvet almışsın’ diyor. Ama o imar değişikliği yapılmamış. Gerçekleşmeyen bir imar değişikliğinden dolayı rüşvet alma iddiasıyla İl Başkanımız İlksen Özalper şu anda cezaevinde. Müteahhit defalarca yasal yollarla imar değişikliği olması için girişimlerde bulunmuş, hatta dava açmış. Ama Büyükşehir Belediyesi, böyle bir imar değişikliğini uygun görmemiş. Onun dışında İlksen Özalper’e sorulan soruların hiçbiriyle İlksen Özalper’in bir bağı yok. ‘Hesabında para hareketi var’ dediler, o hareket kendi hesabında çıkmıyor. ‘Rüşvet aldı’ deniliyor, o imar değişikliği yapılmamış" dedi.

"ORTADA ADALET YOK"

Özalper’in gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle tutuklandığını kaydeden Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada tam bir tiyatro var. Belge yok. MASAK kaydı yok, HTS kaydı yok, hesap hareketleri yok, 'rüşvet verdim' diyen yok. Ortada ayrıca adalet yok. Adil yargılama yok. Masumiyet karinesi, hukuk yok. Hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle bir iftiracının beyanları var. Şüphelendiğimiz insanlar da var. Bu nedenle İlksen Başkan bugün eşinden, çocuklarından, ailesinden, partililerinden uzak. Tutuklanmasını gerektirecek hiçbir delil yok. Bir diğer husus... Birçok yerde belediyenin adı geçiyor. Belediyeler ve şirketleri Sayıştay denetimine tabidir. Ayrıca mülkiye müfettişlerinin de denetimine tabidir. Herkes denetime tabidir, Manisa Büyükşehir Belediyesi daha çok tabidir. Bahsedilen iş ve işlemler daha önce de denetimden geçmiş. Birçoğu gerçekleşmemiş. Olmamış işlemler üzerinden tutuklandı İlksen Başkan."

"BU ÇETE ADALETİ KATLEDİYOR"

Muhalefetteki isimlere yönelik tutuklamalar konusunda da "çete" benzetmesi yapan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün 15 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak oy verdiği Ekrem İmamoğlu Silivri’de. Biz davaları başından itibaren takip ettik. İddianamede neler neler söylediler. Bunları kim söylemişti? Bugün 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan tutuklu olan Cem Küçük vermişti. Cem Küçük, şu anda geçmişte İBB dosyasıyla ilgili atmış olduğu iftiralar nedeniyle tutuklu. Ona o bilgileri verenler, 'Bunları söyle' diyenler şimdi Cem Küçük’ü tutukladılar. İBB davasını takip ettik, oradaki zulmü gördük. Şu anda da Manisa’da biz bu zulmü yaşıyoruz. Şu anda bir çete var. Adaleti katlediyor bu çete. Devletin temelini sarsan bir çeteyle mücadele ediyoruz. Bu çetenin amacının ne olduğunu biliyoruz. Kirli bir oyun oynanıyor ve biz bu oyunun farkındayız. Bu kirli oyunu kuranların da farkındayız. Bütün gönül rahatlığımla söyleyebilirim ki İlksen Özalper masumdur. Kendisi eşinin, çocuğunun, ailesinin, bizlerin başını öne eğecek herhangi iş ve işlemde bulunmamıştır. İlksen Özalper’in, Türkiye’nin en başarılı il başkanı olmasından başka suçu yok. İlksen Özalper’den rüşvetçi çıkaramazsınız. Demirhan’dan rüşvetçi çıkaramazsınız. Bu insanlardan suç örgütü çıkaramazsınız. Yeter! İlksen Özalper ateşli Akdeniz hastası. Bakmak zorunda olduğu 7 yaşında çocuğu var. Babası demans hastası. Bunlara rağmen tutuklama kararı verildi. Tanıdıklarımız ‘Türkiye’nin en iyi avukatlarını getirelim’ dediler. ‘Gerek yok’ dedim. Türkiye’nin en iyi avukatı da tahtaya benden fazla bir şey anlatamaz. Anlamazlar, anlamıyorlar."