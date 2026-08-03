YENİ Partili Bülbül’den afet çağrısı: ‘Çine acilen afet bölgesi ilan edilmeli’

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi Madran Dağı mevkisinde süren orman yangınının ardından yaşanan kayıpların giderilmesi için bölgenin acilen “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi çağrısında bulundu. TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bülbül, yangının konutlar, araçlar, hayvan varlığı, tarım alanları ve ormanlık bölgelerde büyük zarara yol açtığını belirterek afetin ekonomik ve sosyal etkilerine karşı kapsamlı destek sağlanması talebinde bulundu.

SORUNLAR MECLİSE TAŞINDI

Yangının ardından bölgedeki sosyoekonomik yaşamın ciddi biçimde etkilendiğini belirten Bülbül, önergesinde vatandaşların önemli maddi ve manevi kayıplar yaşadığını ifade etti. Bülbül, “Aydın ili Çine ilçesinde meydana gelen orman yangını sonucunda bölgede konutlar, araçlar, hayvan varlığı ve ormanlık alanlar ciddi şekilde zarar görmüştür. Yangın nedeniyle bölge halkı önemli ölçüde maddi ve manevi kayıplar yaşamış; tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri ve doğal yaşam olumsuz etkilenmiştir” dedi. Bülbül, bu sorunlar nedeniyle Çine’nin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kapsamına alınmasına yönelik taleplerin kamuoyunda güç kazandığını belirterek, yaşanan zararların giderilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için hangi adımların atılacağını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği soruları meclise taşıdı.

‘ZARAR TESPİTİ TAMAMLANDI MI?’

Soru önergesinde, yangında zarar gören ormanlık alanın büyüklüğü ile etkilenen yerleşim yeri sayısının açıklanmasını isteyen Bülbül, konutlar, araçlar, tarım alanları, hayvan varlığı ve diğer taşınmazlarda oluşan zarara ilişkin tespit çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığını sordu. Bülbül, yangından etkilenen üreticilere doğrudan gelir desteği, hibe, faizsiz kredi veya kredi ertelemesi gibi mali desteklerin sağlanıp sağlanmayacağını, yurttaşların maddi kayıplarının tazmini için bir destek programı hazırlanıp hazırlanmadığını da gündeme getirdi. Ayrıca önergesinde Çine’de son yıllarda art arda yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Bülbül, ilçeye yönelik yeni bir risk azaltma, erken müdahale ve yangın önleme eylem planı hazırlanıp hazırlanmadığını sordu. Bülbül, son olarak yangından etkilenen bölgelerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.