YENİ Partili Bulut'tan, Gürsel Tekin'e sert yanıt: 'Çaycılıktan emlak zengini olan...'

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'e yanıt verdi.

Bulut şunları yazdı:

"Sevgili Gürsel Tekin;

Çaycılıktan emlak zengini olan, Bodrum’da kiraladığı evin parasını bile ödemeyen biri için iddialı sözler bunlar!

Benimki Saray yargısı tarafından hazırlanan iddianamedeki bir iddiadan ibaret ki senin yazdığın gibi hiç değil. Sen de çok iyi biliyorsun.

Seninki ise nal gibi ortada, hani sorsan bu partinin tarihinde en kriminal 2. ismi kim diye? Birinci ile yarışır açık ara 2. sen olursun. Seni delege en şöhretli olduğun zamanda liste dışı bıraktı unuttuk mu?

Kapında adaylık için sıraya dizilenlerin hangi kriter ile aday yapıldığını kimse unutmadı. Şahitler de hala yaşıyor.

Hatta Genel Başkanına sor bakayım, acaba senle ilgili ne düşünüyor?

Peki senin İstanbul’da ilçe belediyesine aday olmak için attığın taklalar. Olamayınca tekrar dümen kırmaların falan peki onu ne yapacağız?

Gerçi o ne ki şimdi saraya dümen kırmışsın maaşallah abime."

Sevgili Gürsel Tekin;

Çaycılıktan emlak zengini olan, Bodrum’da kiraladığı evin parasını bile ödemeyen biri için iddialı sözler bunlar!



Benimki Saray yargısı tarafından hazırlanan iddianamedeki bir iddiadan ibaret ki senin yazdığın gibi hiç değil. Sen de çok iyi biliyorsun.… https://t.co/nCZ01XY8xK — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 26, 2026

GÜRSEL TEKİN: 'HESAP VERMEYENDEN 'YENİ' OLMAZ'

Bulut'u hedef aldığı paylaşımda Tekin "Sevgili Burhanettin Bulut,

Ülkede ahlaklılar, ahlaksızlar kadar cesur olmazsa ülke elden gider!

Sizinle mücadele edeceğiz!

Cevap ver: Seyhan hak edişleri için, Celal Tekin eliyle 1 milyon dolar para aldın mı almadın mı? Fezleke Ankara’da maalesef.

Sen sadece laf sokarken biz soru soruyoruz. Her yeriniz açık, saklanacak yer yok.

Çık, açık konuş.

Çok tweet atarak bastıramazsın, hesap vermeyenden “yeni” olmaz" demişti.

Tekin daha önce Bulut hakkında "Bu zat-ı muhterem (Aziz İhsan Aktaş) CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Bir tanesi Özgür Karabat, bir tanesi Burhanettin Bulut. Karabat mali işlere, Bulut medya satın almaya bakıyor" ifadelerini de kullanmıştı.