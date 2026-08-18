YENİ Partili Çağatay Güç, Menderes'te yaşananları anlattı: 'Son anda değiştirdiler'

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi dün yapıldı. Seçimde YENİ Parti, CHP ve AKP aday çıkardı. Seçimi AKP’nin adayı Asuman Şen kazandı.

Seçim sonrasında çekilen bir fotoğraf karesi ise dikkat çekti. Seçimin hemen ardından CHP’li Belediye Meclis Üyesi Harun Bila, AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na ziyarete gitti.

Bila’nın yeni Başkanvekili Asuman Şen’i tebrik ettiği ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile samimi poz verdiği görüldü.

ÇAĞATAY GÜÇ'TEN TEPKİ

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda tepki çeken söz konusu fotoğrafa yer verdi. Güç, "Siz nasıl bu hale geldiniz? AKP’nin kazanmasına nasıl sevinebiliyorsunuz, inanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.

Güç ayrıca mutlak butlan yönetimindeki CHP üyelerinin sözlerini tutmadığını ve AKP'nin kazanmasını sağladıklarını ifade etti.

"SON ANDA DEĞİŞTİRDİLER"

Çağatay Güç'ün açıklaması şu şekilde:

"Siz nasıl bu hale geldiniz? AKP’nin kazanmasına nasıl sevinebiliyorsunuz, inanılır gibi değil!

Menderes’te yaşananlar, “butlan” siyaseti üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye, parçalamaya, küçültmeye çalışan, seçilmiş iradeyi yok sayan iktidarla işbirliği içinde olan, iktidarın payandası olan zihniyetin son icraatıdır.

Biz YENİ Parti olarak Menderes Belediye Başkanvekilliği seçiminin sosyal demokratlar için önemli olduğuna inandık. CHP meclis üyeleriyle de bu düşünce doğrultusunda ortak davranabilmenin yollarını aradık ve birlikte hareket etme kararını aldık. YENİ Parti ve CHP üyeleri birlikte hareket ettiğimizde başkan vekilliği sosyal demokrat bir üyede kalacak diye düşündük.

Ancak oylamaya sürecinde butlancılar birden bahaneler üretip sözlerini tutmadılar. Önce üçüncü tur oylamasına katılmadılar sonra dördüncü turda ise seçimi AKP’nin kazanmasını sağladılar. Önce söz verdiklerini son anda değiştirdiler. Şimdi anlıyoruz ki, bu fotoğraf butlancılarla AKP’lilerin ortak hareket ettiğini belgelemiştir. Bu fotoğrafı Menderesli hemşehrilerimize ve milletimize iletiyoruz. En iyi cevabı milletimiz onlara verecektir."