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YENİ Partili Ceylan duyurdu: Bağış kampanyasında son durum ne?

YENİ Partili Ceylan duyurdu: Bağış kampanyasında son durum ne?

4.08.2026 21:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili Ceylan duyurdu: Bağış kampanyasında son durum ne?

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, partisinin bağış ve dayanışma kampanyasına 6 günde 124 bin 102 kişi tarafından 266 milyon 937 bin 45 lira bağış yapıldığını açıkladı.
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YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 6 gün önce başlatılan YENİ Parti bağış kampanyasına dair bilgi vererek, toplanan bağış miktarını açıkladı.

Ceylan partisinin dayanışma kampanyasına 6 günde 124 bin 102 kişi tarafından 266 milyon 937 bin 45 lira bağış yapıldığını belirtti.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor. Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

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