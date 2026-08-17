YENİ Partili Derici' 'çerçeve yasaya' neden 'hayır' dediğini açıkladı: 'Bu yasa millet nezdinde soru işaretleriyle dolu'

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, YENİ Parti Bodrum İlçe Örgütü tarafından düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Derici, bir soru üzerine, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne "ret" oyu vermesinin yeni nesil siyaset anlayışının bir göstergesi olduğunu söyledi.

YENİ Parti’nin demokrasi iddiasının gereğini oylamada gösterdiğini belirten Derici, milletvekillerinin tabanın ve seçmenin görüşlerini yansıtması gerektiğini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “evet” oyu kullandığı yasa teklifine kendisinin “ret” oyu vermesine ilişkin konuşan Derici, "Bu bir milli mesele. Milli meselelerle ilgili konularda genel başkanın, ülkeye barışın gelmesini ve örgütün kendisini feshetmesini genel başkan ve yönetim iradesi olarak desteklemesi önemli. Fakat milletvekilleri olarak bizler tabanın sesi, milletin vekilleri olduğumuz için milletin nezdinde bu yasa soru işaretleriyle dolu olduğu için bunu göstermemiz gerekirdi" dedi.

"YENİ PARTİ, KÖRÜ KÖRÜNE BİR LİDER PARTİSİ DEĞİLDİR"

YENİ Parti'nin demokratik bir irade anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Derici, "YENİ Parti körü körüne bir lider partisi değildir. Bunun bir demokrasi iradesi olduğunu, halkta da karşılığını görüyoruz. Önümüzdeki süreç bunu gösterecektir. Ülkede hiçbir konuda demokrasinin olmamasına, hukukun üstünlüğünün bulunmamasına, adaletin olmamasına çok alıştık. Ama demokrasi böyle bir şey. YENİ Parti geleceğin partisi, umudun partisi; bu ülkede iktidarı değiştirecek olan halkın partisidir” diye konuştu.