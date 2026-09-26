YENİ Partili Emre tek tek açıkladı: AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında çarpıcı 'fon' iddiası!

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı açıklamada, AKP’li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsadaki işlemlerine ilişkin iddialarda bulundu.

“10 AY BOYUNCA NEDEN KİMSE BU İŞLEMLERİN DURDURULMASI İÇİN BİR ŞEY YAPMAMIŞ?”

Fon soruşturması ve borsadaki bazı hisselerin yükselişine değinen Emre, şunları söyledi:

“Mesela holdinglerden biri 2025 yılında 46 liradan halka arz oluyor. 20 ayda 46 liradan 4 bin liraya çıkıyor hisse senedinin tanesi. Hiçbir üretim yok… AKP Genel Merkezinde, genel merkez düzeyinde, bakanlık yapmış isimler düzeyinde var mıdır acaba?

Soruşturma kapsamında ismi geçen. Soruyoruz dedik, geçen hafta bir basın toplantısıyla. Ses geldi mi, gelmedi mi? Yine sorduk dedik ki ya Maliye Bakanı ve SPK Başkanı 10 ay önce şüpheli işlemler olduğunu söylemiş.

10 ay boyunca neden kimse bu işlemlerin durdurulması için bir şey yapmamış. Faaliyetine izin vermiş. Çünkü kendi paraları var, eşlerinin dostlarının paraları var. Onları çekmek istiyorlar.”

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Emre, konuşmasının devamında Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde işlem yaptığını öne sürerek şöyle konuştu:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde. Fatma Betül Sayan Kaya, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan.

Şimdiki görevi de Sosyal Politikalar Başkanı, yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler.”

Emre, Kaya’nın yaptığı öne sürülen hisse işlemlerine ilişkin ise şu iddiaları dile getirdi:

“Bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan’da başlıyor. Bakın, 255 liradan Özata hisseden, 250 bin adet almış. Eylül ayına geldiğinde bunun Türkiye de şimdi buradan duyacak, 4 bin 482 liradan satmış.

Bakın 250 almış, 4 bin 882 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon lira çekmiş. 4 ayda. Şimdi bu ülkede bakanlık, milletvekilliği yapmış, bu millet sizi böyle onurlandırmış, ödüllendirmiş.

Yetmemiş size bu Türkiye’de hangi işe para yatırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri değil mi? 255 lira neresi, 4 bin 482 lira.”

Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da benzer işlemler yaptığını öne sürdü. Emre, “Tek başına da yapmamış” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse almış. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin lira yatırmış, 826 milyon lira çekmiş. Ana hisse ÖZATA, ancak bunlara nispeten daha az hisse aldıkları iki ayrı yer daha var.”

“BİRİLERİ KULAĞINA FISILDAMIŞ GİBİ”

Emre, işlemlerin zamanlamasına da dikkat çekerek iddialarını şöyle sürdürdü:

“İşlem 8 Nisan'da başlamış; 16 Eylül olmadan, eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde, 4'ü Türkiye uzantılı hesap numarası. biri ise Türkiye dışı uzantılı hesaplar. Ne söylesek inkâr ediyorlar ya. Hesap numarasını da söyleyebilirim. Bu tabloyu milletimizin takdirine sunuyoruz.”