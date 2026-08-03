YENİ Partili Evrim Rızvanoğlu’ndan iktidara çevre politikası eleştirisi: 'Doğayı değil rantı önceleyen sistem kuruldu'

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yayımladığı video mesajında Türkiye’nin çevre politikalarını ve partisinin bu alandaki yaklaşımını değerlendirdi. Mevcut iktidarın ormanları, kıyıları, dereleri ve korunan alanları ekonomik kaynak olarak gördüğünü öne süren Rızvanoğlu, doğayı koruyan ve üretimi sürdürülebilir hale getiren yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

“İKTİDAR DOĞAYLA KURDUĞU DENGEYİ KAYBETTİ”

Rızvanoğlu, mevcut çevre politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki bugün iktidar doğayla kurduğu dengeyi kaybetti. Orman, dere, kıyı, milli park ve korunan alanlar onlar için yalnızca kullanılacak alanlar haline geldi. Doğayı ortak yaşam alanı olarak değil, ekonomik bir kaynak olarak görüyorlar.”

Kişiye özel düzenlemeler, torba yasalar ve etkisizleştirilen ÇED süreçleriyle doğanın değil rantın öne çıkarıldığını savunan Rızvanoğlu, ülkenin “parsel parsel ruhsatlandığını” söyledi.

“KALKINMA DOĞAYI TÜKETEREK OLMAZ”

YENİ Parti’nin çevre ile üretimi birlikte ele aldığını belirten Rızvanoğlu, sanayi, tarım ve kalkınmanın doğayı tüketmeden sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rızvanoğlu, “Biz doğayı kalkınmanın önündeki bir engel değil, kalkınmanın en güçlü temeli olarak görüyoruz. Emeği değersizleştiren, doğayı tüketen ve serveti küçük bir azınlığın elinde toplayan büyüme anlayışını reddediyoruz” dedi.

“VATAN ORMANDIR, SUDUR, TOPRAKTIR”

Çevre meselesinin aynı zamanda bir vatan meselesi olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz vatanı yalnızca sınırlarla tanımlamıyoruz. Vatan; ormandır, sudur, topraktır, meradır, biyolojik çeşitliliktir ve bütün bunlarla birlikte o topraklarda üreten, yaşayan insandır.”

“ÇEVRE SÜRGÜNLERİNE SON VERECEĞİZ”

Çevre tahribatının yalnızca doğaya değil, kırsal yaşama ve üretime de zarar verdiğini belirten Rızvanoğlu, köylerin boşalmasını ve insanların yaşadıkları coğrafyadan uzaklaşmasını “çevre sürgünü” olarak nitelendirdi.

“Hiç kimsenin ekmeğiyle doğası arasında tercih yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz” diyen Rızvanoğlu, YENİ Parti olarak çevre sürgünlerine son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

İklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal bir mesele olduğunu belirten Rızvanoğlu, yeşil dönüşümün Türkiye için kalkınma fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Rızvanoğlu, temiz üretimi, yenilenebilir enerji yatırımlarını, enerji verimliliğini ve döngüsel ekonomiyi destekleyeceklerini belirterek, “Yeşil dönüşümün bedelini emekçiye ödetmeyeceğiz” dedi.

“ÇEVRE KARARLARI BİLİMLE ALINACAK”

Çevre yönetiminde katılımcılığı güçlendireceklerini söyleyen Rızvanoğlu, yöre halkı, bilim insanları ve sivil toplumun karar süreçlerine etkin biçimde dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rızvanoğlu, “Çevreyle ilgili her kararın bilimle alınmasını sağlayacağız. Hukuku yeniden çevrenin güvencesi hâline getireceğiz. Kamu yararını esas alacağız” ifadelerini kullandı.