YENİ Partili Genç'ten akaryakıt zamları tepkisi: 'Her şeyi zincirleme olarak arttırıyor'

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, artan motorin fiyatları üzerinden iktidarı eleştirdi. Ankara’da 2021 sonunda 10 lira olan motorinin bugün yaklaşık 90 liraya çıktığını belirten Genç, "50 litrelik depo 503 liraya dolarken şimdi 4 bin 5 liraya dolmakta" ifadelerini kullandı.

Genç, 13 Ağustos’ta yürürlüğe giren kararın, motorinde ÖTV’yi ağustosun kalanında sıfırladığını kaydederek, "Eylül'de litre başına 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira, 1 Ocak 2027’de ise litre başı 14 lira binecek. Böylece motorin yılbaşında 104 TL’ye ulaşmış olacak. Eylül üzere depoda doğrudan vergi 9 liradan bin 554 liraya çıkacak" diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın diğer sektörleri de doğrudan etkilediğini vurgulayan Genç, "Benzin, motorin, fuel oil deyip geçmeyin. Burada yapılan her bir artış, her gelen zam piyasada her şeyi zincirleme olarak arttırmakta. Dolayısıyla buna bir dur demek lazım. Eğer dur denmediği takdirde vatandaşlarımız yapılacak ilk seçimde gereğini yapacak" ifadelerini kullandı.