YENİ Partili Gezmiş’ten iktidara fındık eleştirisi: ‘İktidar yöneticileri gece kurtla sürüye saldırıp, gündüz çobanla ağlıyor’

YENİ Parti Giresun Milletvekili ve PM üyesi Elvan Işık Gezmiş, TBMM kürsüsüne elinde fındık sepeti ve kara lastik ayakkabıyla çıkarak Karadenizli üreticilerin sorunlarını gündeme taşıdı. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada fındık hasadının başladığını anımsatan Gezmiş, Karadeniz’de milyonlarca insanın geçim kaynağı olan fındığın sahipsiz bırakıldığını belirterek, üreticinin artık belirsizlik ve mağduriyetle baş başa kaldığını söyledi.

‘ÜRETİCİYE SADECE ‘BEKLEYİN’ DENİLİYOR’

Gezmiş, konuşmasında fındığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını; Karadeniz’in kültürü, ekonomisi ve sosyal hayatının temel direği olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin ilk yıllarında fındık ihracatından elde edilen gelirlerle dış borçların ödendiğini, sanayi yatırımlarının gerçekleştirildiğini anımsatan Gezmiş, bugün aynı ürünün üreticisinin kaderine terk edildiğini ifade etti. Yaşar Kemal’in, “İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar” sözünü alıntılayan Gezmiş, “Bugün Karadeniz’in vefalı emekçi insanlarının yüreği fındık bahçelerinde atıyor. Yeşil fındık pazara indi ama hâlâ fiyat açıklanmadı. Maliyetler katlanarak arttı, üreticiye ise sadece ‘bekleyin’ deniliyor” dedi.

ÜRETİCİ TEKELLERİN İNSAFINA TERK EDİLDİ

Üreticinin tekellerin insafına bırakıldığını söyleyen Gezmiş, hasat öncesinde açıklanan yüksek rekolte tahminleriyle fiyatların baskılandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında fiyatı 350 TL seviyesinde olan fındığın bugün 180 TL’lere kadar gerilediğini hatırlatan Gezmiş, bunun üreticiyi büyük bir çıkmaza sürüklediğini ifade etti. İktidarın tarım politikalarını da eleştiren Gezmiş, “AKP, Türkiye’de çiftçiyi üretim yapamaz hâle getirirken, en verimli tarım arazilerini maden sahalarına dönüştürdü. Durup tüm bunları düşünün. Yarın çocuklarınız size, ‘Bu topraklar neden boşaldı, neden artık fındık üretilmiyor?’ diye sorduğunda verecek bir cevabınız olsun” ifadelerini kullandı. Gezmiş, “Milletimiz, fındık üreticimizi yok sayan iktidar yöneticileri için, ‘Gece kurtla sürüye saldırıp, gündüz çobanla ağlamak’ diyor” diye konuştu.

TMO, FINDIK TABAN FİYATINI EN AZ 350 TL OLARAK AÇIKLAMALIDIR

Gezmiş, hükümete ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çağrıda bulunarak, “TMO, hasat başlamadan önce fındık taban fiyatını en az 350 TL olarak açıklamalı ve artan enflasyon karşısında güncellemelidir. Dik ve engebeli arazilerde büyük emekle yetiştirilen Giresun kalite fındığına en az yüzde 10 kalite farkı verilmelidir. Artan maliyetler karşısında üreticiyi ayakta tutacak destekleme politikaları vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir” dedi. TBMM kürsüsünden elindeki fındık sepeti ve kara lastikle Karadeniz üreticisinin emeğini simgeleyen Gezmiş, konuşmasını, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ülkemizin aydınlık yüzlü, alın teriyle üretim yapan tüm tarım emekçilerine selamlarımı gönderiyorum. Fındık üreticimiz hak ettiği değeri alana kadar onların sesi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.